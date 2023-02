Még 2013-ban döntött a város közgyűlése az új multifunkcionális csarnokról. Az azóta eltelt időben több tervváltozás is történt, majd a véglegesítés után 2021 év elején megkezdődtek a munkálatok. A beruházás keretén belül nem csak egy új csarnok épül meg, hanem a város azon része is komoly úthálózati fejlesztésen megy majd át, ezzel is megkönnyítve az Alba Ipari Zóna megközelítését. Az épület a koncertek és különböző rendezvények mellett a fehérvári jégkorongcsapat, a Hydro Fehérvár AV19 új otthona is lesz, a tervek szerint 2024 év elején már ott játszanának a kék-fehérek az ICEHL-ben. A fehérvári szurkolók és a helyi jégkorong is már régen várt egy új arénára, hiszen a magyar hokiban Fehérvár szerepe megkerülhetetlen.

Nagyon jó érzés itt állni. Már láthatjuk, hogy mekkora aréna is ez lesz valójában. Nagyon hangulatos lesz szerintem, de ez nyilván attól is függ, hogy mennyire tudjuk majd megtölteni tartalommal. Azt hiszem a magyar jégkorong, és azon belül a Volán is megérdemel egy ilyen otthont. A sport mellett pedig ez egy multifunkcionális tér is lesz, olyan kulturális és közösségi tere a városnak, ahol olyan programokat tudunk megtartani, amelyekre eddig hely hiányában Fehérváron nem volt lehetőség. Koncertek, vásárok, nemzetközi konferenciák megtartására és megszervezésére is alkalmas lesz ez a hely. Jelenleg nagyjából 40%-os elkészültségen áll az építkezés, a szerkezet a befejezéshez közeledik már, érződik már az a bizonyos aréna jelleg – mondta a bejárás alatt Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere.

Jelenleg nagyjából 260-300 munkás dolgozik az építkezésen, a három nézőtéri karéj, a skyboxok helye már teljesen kirajzolódott, valamint a hazai csapat öltözője is a tervek szerint halad. Június végéig kell elkészülni a kivitelezőnek az aréna teljes befedésével, ha zárt lesz az épület, akkor már minden szakipari munka teljes gőzzel tud haladni, akkor várhatóan közel 500 munkás dolgozik majd a Volán új otthonán.

– Teljesen az ütemterv szerint haladnak a munkálatok – nyilatkozta lapunknak Bajnok Sándor, a kivitelezést végző Market Zrt. műszaki igazgatója. – A szerződésben a kivitelezés ideje alatt összesen négy kötbérterhes részhatáridő van a véghatáridő mellett, ebből a hármat teljesítettünk már tavaly. A következő az ez évi június 28-a lesz, akkorra kell az épületnek teljesen bezárva lenni. Az előregyártott vasbeton váz már száz százalékig elkészült. Jelenleg az acélszerkezetű tető a legnagyobb volumenű munka, bonyolult tetőszerkezetről van szó, ez már nagyjából 75-80 százalékon áll, az ütemtervnek megfelelően április végéig kell készen lennie, már a tetőre kerülő gépek telepítése is megkezdődött. Ezen kívül a pinceszinten az ajzatbetonozási munkálatok 90 százalékosan állnak. A tél közben az időjárás az egyik legkomolyabb kihívás, de szerencsére az évszak sem okozott csúszást. A közelmúltban volt egy hidegebb hét, amikor nem tudtunk betonozni, de azóta enyhült már az idő. Míg nincs lezárva az épület és kvázi nyitott, addig azért az időjárás szeszélyének ki vagyunk téve, például a pinceszinten több helyen fóliázzuk az egyes részeket és azokat fűtjük, hogy a dolgozóknak könnyebb legyen a munka.