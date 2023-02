Többször írtunk már arról, hogy a csalók milyen változatos módon igyekeznek megszerezni az emberektől a különböző személyes adatokat. Ezzel próbálkozott nemrég egy telefonos csaló is, aki az OTP nevében hívta fel kiszemeltjét, ám pechére Barta Pál építkezési vállalkozót nem ejtették a fejére és hamar rájött a turpisságra. Ám még mielőtt ezt a csalónak is jelezhette volna, a magát Steiner Ádámként megnevező "OTP-ügyintéző" megszakította a vonalat.

A sztori szerint az illető számlájáról gyanús utalást próbált indítani valaki – jelen esetben kettőt –, így azért, hogy a számla biztonságban legyen, elkérte a kártya adatait. Pontosabban csak szerette volna "elkérni". Ám miután megtudta, hogy nem magán-, hanem vállalkozói számláról van szó, letette a telefont. Ahogyan a fenti hangfelvételből is kiderül (a hangot a személyiségi jogok miatt eltorzítottuk), a csaló igen szofisztikált módon igyekezett megszerezni emberünk adatait, ám ez szerencsére nem sikerült neki. Barta Pál elmondta, hogy az elmúlt időben sms-ben és egyéb különböző módon is próbálkoztak már nála, ezért döntött úgy, hogy a mostanit telefonra is veszi, ezzel figyelmeztetve másokat is az adathalászokra. Mint mondta, egyik esetben sem adta ki adatait, bármivel is próbálkoztak.

Felkerestük az OTP bankot, hogy utánaérdeklődjünk, a Barta Pál által megadott szám (+36 30 255 6000), ahonnan keresték, valóban nem a hitelintézet száma. A gyanúnk beigazolódott. Kérdésünkre az ügyintéző elmondta, hogy ilyen telefonszám nem létezik az adatbázisban, és tanácsokkal is szolgált az ilyen és ehhez hasonló esetekhez. Kiemelte, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk, hiszen a csalások elkövetői egyre változatosabb és egyre nehezebben felismerhető módszereket találnak ki, ezért nagyon fontos a legapróbb gyanús jelek felismerése és a körültekintő viselkedés. Az általa ajánlott OTP-s linken pedig bárki tájékozódhat és bővítheti tudását a témában, hogy már rögtön az első másodperctől felismerje az ügyfél: adathalásszal van dolga. Végül hangsúlyozta, a legfontosabb az, hogy az OTP bank soha nem kér jelszavakat, PIN-kódokat, vagy más személyes adatokat. A bank munkatársai kizárólag akkor kérhetnek az ügyfelektől személyes adatot, ha egy konkrét folyamatban lévő ügyben keresik az ügyfelet, az általa megjelölt módon.

És ha már csalások! Az OTP bank oldalát böngészve egy újabb elkövetési módszerre hívják fel a figyelmet, amely azon ügyfeleiket célozza meg, akik már rendelkeznek internetbanki szolgáltatással.

„Egy mobilregisztráció elindításához csupán egy e-mail-címre és a hozzá tartozó jelszóra van szükség. Ezt kihasználva a csalók az általuk megszerzett ügyféli e-mail-cím és jelszó birtokában új regisztrációt kezdeményeznek, amelynek véglegesítéséhez viszont ügyféli közreműködés is szükséges. A regisztrációt ugyanis az ügyfélnek jóvá kell hagynia az általa korábban megadott telefonszámra küldött banki üzenet alapján.

Az elkövetők a jóváhagyás megszerzése érdekében arra törekednek, hogy olyan hihető történetekkel keressék meg az ügyfeleket, hogy a megtévesztett ügyfelek a hozzájuk sms-ben érkező mobilregisztrációt tartalmazó banki üzenetet megerősítsék, a küldött kódot kiadják.

A csalók jellemzően telefonon keresik meg az ügyfelet és a számlájáról indított jogtalan átutalásról tájékoztatják. A visszaélés elhárításához azonosítást kérnek ügyféltől, oly módon, hogy az sms-ben részére küldött regisztrációs kódot diktálja be a hívó félnek. Kérjük, hogy az ilyen és ehhez hasonló kéréseket kellő óvatossággal kezeljék" – olvasható a hitelintézet a felhívásban.

S ha már az adathalászoknál járunk: munkatársunk párja úgy kapott sms-eket (többet is) lejárt csekkekről, hogy nincs is OTP-s fiókja. Figyeljünk oda a csalókra!