Az idén második alkalommal megrendezésre kerülő VÁLkörzés olyan sportrendezvény, amely megmozgatja az egész családot unokától a nagypapáig, futó, illetve kerékpáros számokban. A kihívás nevezési díja jelképes, de a Szülőföldem Vál Alapítvány pályázatának és az azt szavazataikkal támogató vásárlóknak köszönhetően idén a gyerekek – 18 éves korig - és a 60 év felettiek számára ingyenes. A nevezés hamarosan megnyílik: március 4-től már jelezhetik részvételi szándékukat az egyébként június 3-i rendezvényre, melyet ezúttal is a váli focipályán tartanak. Az önkormányzat közösségi oldalán mondott köszönetet mindenkinek, aki támogatta a projektet, amely – a megjelentek tanúsága szerint – már elérte az egyik célját és összehozta a közösség tagjait. Az eseményre nyáron egyébként nem csak váliakat várnak.

Szintén sikeres volt a dunaújvárosi A Vasváris Gyermekekért Alapítvány pályázata, akik egy logikai park létrehozására nyertek támogatást. A mozgás új színtereivel a fiatalok logikáját, lényeglátását, reflexivitását, analizáló-szintetizáló gondolkodását, egyensúly- és ritmusérzékét szeretnék fejleszteni, miközben a mozgásnak köszönhetően edzettebbek is lesznek. Ráadásul mindezek a tanulmányi eredményeikre is pozitívan hatnak. A park egyben közösségi térként is szolgál majd.