– Ma este lényegében az informális, előkészületi stádiumunkból átlépünk formálissá. Megalakulunk, hogy egyesület formájában, bejegyzett jogi személyként a lehető legszabályosabban működhessünk – így foglalta össze a pénteki eseményeket Szabados György történész, a Koronázó Bazilika Baráti Társaság alelnöke. A társaság céljával kapcsolatban úgy fogalmazott, azt szeretnék elérni, hogy az egykori bazilika helyén egy olyan közösségi tér, egy olyan újrafogalmazott Nemzeti Emlékhely legyen, amely az eredeti funkcióját valamilyen szinten visszanyerheti. – Tehát a magyar államnak egy olyan szakrális központja legyen, egyszersmind temetkezési hely is, ahol a fenti funkciók mellett a kulturális turizmus és Székesfehérvár, hogy úgy mondja, az Ófőváros fellendülését is várjuk – emelte ki Szabados György.

A Koronázó Bazilika Baráti Társaság tulajdonképpen civil, értelmiségi és patrióta kezdeményezésként azért jött létre, hogy ezt a kitűzött célt társadalmi támogatottság szintjén előmozdítsa. A társaság alelnöke kiemelte, jogkörükön messze túlmutatnak azok az intézkedések, amik ahhoz lennének szükségesek, hogy eredeti funkcióját visszanyerje, vagy legalább megjelenítse így – ahogy ő fogalmaz – ők a társadalmi katalizátorai kívánnak lenni ennek a folyamatnak. – Az eredeti funkciókból kell kiindulni. Ez koronázó templom volt, ennek ma nyilvánvalóan nincs realitása, hiszen más az államforma. Ugyanakkor temetkezési hely is volt, rengeteg sír helye azonosítható. Adott esetben az osszárium és a korábban azonosított uralkodói csontanyagokat lehessen itt újra eltemetni – emelte ki Szabados György.

Mindezek mellett a társaság szeretné elérni, hogy az emlékhelyen történelmi zászlókat is őrizzenek, ahogy arra az 1200-as években is volt példa. Szabados György úgy fogalmazott, ezzel igazságot szolgáltatnának a múltnak és egyúttal szakmai alapon a Nemzeti Emlékhelynek is.