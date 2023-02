Egy ott élőnek ez olyannyira nem tetszett, hogy véleményének hangot is adott, méghozzá az interneten, ahol egy bejegyzés formájában részletesen kifejtette, hogy ugyan szólt a tulajnak is a szabálytalanságról, de nem nagyon foglalkozott vele. Megkerestük a Városgondnokságot, hogy ilyen esetben mi a teendő? A vezető, Bozai István elmondta, hogy amennyiben valóban közterületet is elfoglal a lepakolt fenyőhulladék, akkor azzal a Városgondnokság munkatársai foglalkoznak, főleg akkor, ha az még a közlekedést is akadályozza, ilyen esetben ugyanis azonnali intézkedésre van szükség. Éppen ezért a gondokságvezető arra kéri a lakókat, hogy ha ilyet tapasztalnak, akkor egyből tegyenek bejelentést, hogy a szakemberek minél hamarabb értesüljenek az esetről és lépéseket tudjanak tenni.