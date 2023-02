A Fejér Megyei Hírlap és a feol.hu kiemelt figyelmet fordít arra, hogy beszámoljon a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, Fejér vármegyei emberekről, azok munkásságáról. Legyen szó közéletről, kultúráról, tudományról, nagyszerű teljesítményekben bővelkedik szűkebb pátriánk. Hírportálunkon folyamatosan olvashatnak mindennapi emberek kivételes tetteiről, vagy éppen nem mindennapi emberek példamutató tevékenységéről. Az ő munkájukat, munkásságukat szeretnénk még inkább elismerni, ezért hirdettük meg az Év embere szavazásunkat.

1 Altorjay András kardiológus, a megyei Senior orvostalálkozók szervezője, összefogója, az orvos társadalom lelki, társasági életének mozgatórugója, köztéri szobrok, például a székesfehérvári Rákóczi szobor előmozdítója.



2 Örsi Ferenc, ipari formatervező, a legendás Ikarus buszok egyik formatervezője, egyúttal az Ikarus 300-as buszcsalád megtervezője.



3 Tolcsvay Béla énekmondó, Pázmánd: A gitáros, énekes, zeneszerző, szövegíró rendkívül népszerű, az ősi magyar kultúra hagyományaiból és tradicionális hitvilágából dalszerző. Előadó-művészi pályája elismeréseként Kossuth-díjjal tüntették ki 2015-ben.



4 Varga Zsolt vállalkozó, az innovatív vállalkozás, a LogSol Kft. alapítója. A nevéhez fűződik a „csendes” aggregátorok Magyarországon való elterjesztése. Háborús körülmények között is segít aggregátoraival, például jelenleg Ukrajnában.



5 Lukács László néprajzkutató: a Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozatnak kitüntetésével is rendelkező kutató közel öt évtizedes szakmai múltra tekinthet vissza.



6 Molnár Janka Sára, a 32. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia nagykövete, tudományos ismeretterjesztő csatornáját több mint 86 ezren követik.



7 Dr. Wilhelm Ottó gyermekgyógyász szakfőorvos.



8 Krepsz Gyöngyi, a Herosz Takarodó úti otthonának vezetője – több mint két évtizede szolgálja a hontalan állatokat Székesfehérváron.



9 Miklósa Erika operaénekesnő, aki idén kapta meg a legmagasabb magyar kitüntetést, a Magyar Szent István rendet. Bakonykútit követően a Velencei-tónál találta meg otthonát.



10 Iancu Laura, József Attila-díjas magyar író és költő, néprajzkutató. A Velencén élő moldvai csángó költőnő, aki viszontagságos gyermekkor után itt találta meg otthonát.



Vármegyénk bővelkedik kiváló csapatokban és kitűnő sportemberekben is, akiknek számos örömteli pillanatot köszönhettünk az elmúlt évben is. Az ő teljesítményük elismerésére meghirdetjük az Év sportolója 2022 szavazást is. A voksolás során olvasóink dönthetnek arról, hogy ki álljon fel a képzeletbeli dobogó legfelső fokára. Négy kategóriában – az év női sportolója, az év férfi sportolója, az év női csapata, az év férfi csapata – keressük a legjobbakat. Döntse el Ön, kik legyenek az év sportolói Fejérben!



Íme a jelöltek, kategóriánként:



Év férfi csapata:



- Hydro Fehérvár AV19 (ICEHL ezüstérem)

- Arconic-Alba Fehérvár kosárlabda (NB I 3. hely)

- MÁV Előre SC-Foxconn Extraligába jutott férfi röplabdacsapata

- Fehérvár Enthroners (egyeduralkodó amerikaifutball-csapat)

- Iváncsa (NB III-as labdarúgó csapat, az FTC-t búcsúztatta a MOL Magyar Kupából)



Év női csapata:

- MÁV Előre SC-ST Solar Extraligába jutott női röplabdacsapata

- MOL Fehérvár FC NB I-be jutott felnőtt női labdarúgó csapata

- Puskás AFC női futballcsapata

- Alba FKC Senior női kézilabdacsapata

- ORKA SE felnőtt páros szinkronúszói (Baranyai Sára és Holczmann Dóra)



Év férfi sportolója:

- Kovács Gergely, a Honvéd Szondi SE felnőtt válogatott párbajtőrözője

- Dévay Márk, a Trion SC válogatott triatlonosa, a világranglista 24. helyezettje

- Vojvoda Dávid, az Arconic-Alba Fehérvár kosárlabdázója

- Demeter Bence, a Volán Fehérvár válogatott öttusázója

- Hári János, a Hydro Fehérvár AV19 jégkorongozója



Év női sportolója:

- Kőhalmi Emese (KKNKA felnőtt világ- és Európa-bajnok kajakosa)

- Triscsuk Krisztina (Alba FKC visszavonult kézilabdázója)

- Nagy Evelin (Fehérvár KSE ifjúsági magyar bajnok ökölvívója)

- Izsák Anna (teqball világbajnoki ezüstérmes)

- Szakáll Panna (az ORKA SE válogatott szinkronúszója - Eb 4., 6.; vb 8.; vk 4.)



Az Év embere szavazáson egy nyertes kerül ki győztesen, aki az olvasói szavazatok alapján a legtöbb voksot kapja, míg az Év sportolója esetében kategóriánként az Olvasóink által a legtöbb voksot gyűjtő sportolóké, illetve csapatoké lesz a megtisztelő cím. A szavazás február 14-én délelőtt 10 óráig tart.

Kérjük, kattintson az Év embere és az Év sportolója oldalunkra, és szavazzon a jelöltekre! Ezt naponta egyszer teheti meg, de kérjük, látogasson el másnap is az oldalakra!