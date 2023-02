Boldog családba kerül a 11 éves eb 1 órája

Csibész kilenc évet töltött a menhelyen, most örökbe fogadták

Alig néhány napja számoltunk be arról, hogy az ASKA menhelyének egyik lakója, már kilenc éve tölti mindennapjait a telepen. Az ASKA Alapítvány közösségi oldalán most örömhírről számolt be.

A 11 éves Csibész kilenc menhelyi év után kerül családba Forrás: ASKA Alapítvány

Az Alapítvány három napja írt közösségi oldalán arról a 11 éves nagytestű ebről, akiről aztán portálunkon is olvashattak. Csibész már 9 éve él a menhelyen. Pontosabban – az ASKA közösségi oldalán tett beszámolója alapján – már írhatjuk így is: kilenc évet élt a menhelyen.

A hétvégén egy fiatal pár érkezett Csibészhez, aki hamarosan hozzájuk költözik, hogy az elkövetkezendő időszakot boldog családként tölthessék. Csibész még néhány napig az ASKA gondozásába marad, de amint újdonsült gazdái hazatérnek nászútjukról, már viszik is új otthonába a 11 esztendős kutyát. – Mert bizony csodák még léteznek – zárták az örömhírt a közösségi oldalon.



