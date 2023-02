- Talán soha nem volt annyi bizonytalansági tényező egy város költségvetésének elkészítésekor, mint most. Mik azok a sarokpontok, amelyek teljesítéséhez ebben a helyzetben is ragaszkodik az önkormányzat?

- A sok külső bizonytalanság okán Székesfehérvár költségvetési tervezetének elkészítésekor különösen próbáltunk a biztonságra és a stabilitásra figyelni, miközben azt is tudjuk, hogy év közben is számos olyan tényező változhat, amire egy önkormányzatnak nincs ráhatása. Éppen ezért konzervatívan, nagy tartalékkerettel terveztük meg az évet. A legfontosabb a közszolgáltatások biztosítása, a bölcsődék, óvodák, orvosi rendelők és a bentlakásos otthonok működtetése, a közvilágítás, a buszhálózat működtetése. A benyújtott költségvetés azért mindezeken túl szerencsére a civil szektornak, a sportnak, a kultúrának és a környezetvédelemnek is komoly támogatást szán.

- Jövőre helyhatósági választások lesznek, mennyire lesz adakozó, „választási” költségvetés a 2023-as?

- A korábbi, hasonló időszakban elfogadott büdzsék sem voltak választási költségvetések. Ezt az bizonyítja a legjobban, hogy a pandémia, majd most a háborús helyzet idején is voltak, vannak komoly, milliárdos tartalékok a rendszerben. Magyarul sem akkor, sem most nem költi el a város teljes egészében a forrásait, hanem a helyi adóbevételből mindig tartalékokat képez. Ez így lesz most is: szabad forrásként 2.5 milliárd forint szerepel a rendelettervezetben, amit reményeim szerint elfogad a pénteki közgyűlés. Tehát nem „adakozó”, hanem biztonságos, az álláshelyeket megőrző és azért fejlesztéseket is tartalmazó költségvetés lesz az idei.

- Mi lesz idén a legnagyobb bevétel, illetve a legnagyobb kiadási tétel?

- Elsőre nagy számnak hangozhat:a főösszeg a 104 milliárdot közelíti meg. De nem ez a legfontosabb mérőszám, hiszen egy-egy nagyobb fejlesztés állami támogatása megemeli ezt az összeget. A saját bevétel beszédesebb szám, ez megközelíti a 32 milliárd forintot. Ebből a reményeink szerint 23 milliárdot elérő iparűzési adóbevétel lesz a legnagyobb tétel. Soha nem volt még ekkora ez az összeg, ami, ha teljesül, akkor azt mutatja, hogy a helyi gazdaság ezt a nehéz helyzetet is át tudta vészelni. Ez a bevétel az ott dolgozó sok tízezer ember napi munkájának eredménye, amit aztán a városunkra költhetünk. Szolidaritási hozzájárulás címén viszont 6,6 milliárd forintot kell befizetnünk a „közösbe”. Nem az elvével vitatkozom, hanem azt szeretném, hogy ezeket az összegeket a környező településekre, az agglomerációs szolgáltatások javítására vagy éppen a közösségi közlekedés fejlesztésére lehessen visszaforgatni. Fontos azonban megjegyezni, hogy önkormányzatunk működtetésre és fejlesztésre is nagyon jelentős összegű támogatást kap az állami költségvetésből. Fehérvár működtetésére 44 milliárd, fejlesztésre pedig kicsivel több mint 50 milliárd jut.

- Miből áll össze ez az 50 milliárdos fejlesztési összeg?

- A nagy fejlesztések idei, részarányos kifizetése, tehát például a déli összekötő út, a multicsarnok, a Tóparti, a Kodály iskolák jelentős felújítása teszi ki ennek a számnak az egyik jelentős részét. De bízunk benne, hogy a Kodolányi középiskola nagy felújítására vonatkozó közbeszerzést is ki tudjuk írni. Valamikor az év végén, vagy a jövő év elején szeretnénk ugyanezt a Vasvári gimnázium esetében is megtenni. Legalább ennyire fontosak a kisebb, városrészi fejlesztések, amelyek az ott élők számára nagyon kiemeltek. Az 50 milliárdból közel 40 milliárd az állami támogatás, az uniós forrás 7 milliárd és nagyjából 4 milliárd az, amit saját forrásból tudunk megvalósítani. Nagyon jó lenne, ha az uniós források végre az új ciklus tekintetében is megérkeznének, mert például az energiahatékonysági fejlesztések közül nagyon sokat előkészítettünk már, s ezek akkor indulhatnak, ha a pénz megjön. Igaz ez a Bakony utcai kikötésre, vagy az Úrhidai úti csomópontra is. Szeretném hangsúlyozni, hogy mindeközben Fehérvár minden, rá vonatkozó kötelezettségnek eleget tett az unió felé!

- Lesz-e idén adóemelés helyben? Kell-e esetleg hosszú idő után hitelt felvenni?

- Ami adóemelésre szükség volt ahhoz, hogy a költségvetés stabilitását és a megnövekedett terheit közösen és arányosan viseljük, arról novemberben már döntött a közgyűlés. Nem örülök annak, hogy az építményadó mértékét növelni kellett, de szükségünk van a mintegy 1,6-1,7 milliárd plusz bevételre. Alapvető szolgáltatások biztosítására költjük ezt. Ugyanakkor már a mostani közgyűlésen is várható egy 2-300 millió forintos adócsökkentés! Emellett, úgy látjuk, hogy nem lesz szükség további adóemelésre. Hitelt hosszú évek óta nem kellett felvenni, nincs adóssága a városnak, amiben a kormányzat rengeteget segített. Idén sem tervezünk működési hitelt felvenni. Azt viszont nem zárom ki, hogy például a közvilágítás fejlesztését külső finanszírozással oldjuk meg, s az energiatakarékos lámpákkal megtakarított összegből fizetjük ki évek alatt a fejlesztést. Az uszoda felújítására, fejlesztésére is szükség van, próbálunk pályázati támogatást keresni, de itt is felmerülhet valamilyen külső finanszírozási lehetőség.

- Útfejlesztés szempontjából várható-e idén nagyobb fejlesztés?

- A Móri út felújítása most kezdődött, azt be kell fejezni, folytatjuk a Saára Gyula-programot a kisebb utcák felújítása érdekében, szeretnénk a Balatoni út belső szervizútjának második ütemét megkezdeni, az Öreghegyi utcafelújításokat (pl. Nagyszombati út) folytatni. Folytatjuk az Ybl-programot is, tehát szociális, kulturális területen is lesznek idén intézményfelújítások.

- Miként tervezik 2023 telén működtetni a sok energiát fogyasztó intézményeket? Kitalál-e valamilyen megoldást a város arra, hogy ne kelljen bezárni az uszodát, a színházat?

- A megtett intézkedéseknek és az árak csökkenésének köszönhetően egy kicsit jobb a helyzet annál, amit nyáron vizionáltunk. A takarékoskodás ellenére is körülbelül 3 milliárd forinttal többet kell a városi intézmények rezsijére kifizetnünk, és 2 milliárddal nő a városi cégek energiaköltsége is. A közszolgáltatások összességében a plusz energiaköltség 27 milliárd forint, aminek a távfűtés és a víziközmű a legnagyobb tétele. Ebből szerencsére a magánszemélyek nem sok mindent éreznek, a rezsitámogatott áraknak köszönhetően. Tavaly nem volt idő a nyitvatartások áttervezésére, hiszen év közben kellett dönteni az elszaladt árak miatt. Most például a közintézmények esetében a tavaly év végi, nagyon magas díjakkal számolunk, azaz a legrosszabb verzióval. Ha kell is esetleg intézkedéseket hozni, azok a reményeim szerint mindenképpen enyhébbek lesznek.

- Mik azok a nagyrendezvények, amiket megtartanak?

- Nem tudunk mindent olyan nagyságrendben megszervezni, mint azt évekkel korábban megszokhatták a fehérváriak, de öröm, hogy egyetlen korábban megszokott, kedvelt rendezvény sem marad el. Például a Királyi Napok pár nappal rövidebb lesz és a játékfesztivál is egynapos lesz. Ettől függetlenül a rendezvények színe, egyedisége reményeink szerint továbbra is megmarad!