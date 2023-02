A víz lesz a jövő aranya – vélik a klímakutatók. Ez ihlette a Hosszú téli esték előadás sorozat következő eseményét, amelyen Viszló Levente Csákvár vízgazdálkodását mutatja be a múlt, a jelen és a lehetséges jövő idősíkjában. Az érdeklődés felkeltésére álljon itt néhány gondolat az előadó megfogalmazásában:

– Mindannyian tapasztaljuk, hogy az időjárás az idők folyamán egyre szélsőségesebbé vált. Évről-évre kevesebb az esős napok száma, ugyanakkor egyszerre akár több hónap csapadékmennyisége is lehullhat sokszor. Ahhoz, hogy élhető és fenntartható életünk lehessen, és gyermekeinknek is ezt hagyhassuk örökségül, a klímaváltozáshoz alkalmazkodó vízgazdálkodási módszereket kell közösen kidolgoznunk. A településnek régen is a helyi összetartó közösség volt a megtartó ereje. Egy természetföldrajzi környezetben ma is közösségi szinten szükséges az együttműködés, az összefogás, hogy zöldellő oázis maradhasson Csákvár.

Az előadás február 22-én 18 órakor kezdődik a Geszner-házban. A témáról mi is írtunk korábban.