Ahogy arról a feol.hu is több cikkben beszámolt, a szombati vihar számos épület homlokzatát, tetejét megrongálta, sok közlekedési lámpát is megtépázott, fákat döntött ki, ágakat tört az utakra, információs táblákat fektetett le és még sorolhatnánk. A tűzoltók, a városgondnokság és a szolgáltatók szakemberei folyamatosan a kárelhárításon dolgoztak. Szombaton kaptuk az információt, hogy egy Budai úti áruházból is távozniuk kellett a vásárlóknak a saját biztonságuk érdekében, mert az orkán erejű szél az áruház oldalát sem kímélte. Mint megtudtuk, a kényszerszünet mindössze 15 percig tartott, mert szakértői vélemények nyomán megállapították, az épületben keletkezett viharkár nem jelent veszélyt.

A feol.hu nyomban megkérdezte az áruház kommunikációs osztályát mekkora a kár, történt-e személyi sérülés? Mennyi ideig tarthat a helyreállítás? Kedd esti válaszukban ezt írták: "Az ALDI székesfehérvári, Budai úti áruházánál február 4-én a reggeli órákban a viharos szél hatására meglazult néhány szendvicspanel az árubeszállítási részlegnél. Az üzletvezető a vásárlók és a dolgozók biztonsága érdekében az épület kiürítését rendelte el." Hozzátették, az illetékes területi vezető és az épület generálkivitelezője rövid időn belül a helyszínre érkeztek és megállapították, hogy az épület üzembiztos, így mind a vásárlók mind a személyzet visszatérhetett az üzletbe. A mintegy 15 percig tartó szünet alatt senki nem volt veszélyben.