A 4,5 hónapos kölyökkutya állapota szerda este kifejezetten aggasztó volt, akkor még azt sem lehetett tudni, van-e az élettel összeegyeztethetetlen belső sérülése, s hogy mi okozza végtagjainak – az összesnek! – a bénulását. Vizeletét, székletét tartani nem tudta, egyedül az injekciók erejében bíztak a befogadó Herosz Fehérvári Állatotthon munkatársai.

Csütörtökön már élő bejelentkezésben, Bubuval a kezében szólalt meg Krepsz Gyöngyi telephelyvezető, aki elmondta: Koller doktor megvizsgálta a kiskutyát, ám diagnózis egyelőre még nincsen, az a komplexitása miatt hosszabb időt vesz igénybe. Az viszont biztató, hogy Bubu gerincén és végtagjain nincsenek törések. Az ízületei és az izmai azonban nem megfelelőek.

– Koller doktor mindent megvizsgált, amit lehetett, most a konzultációk és a további vizsgálatok ideje következik – tette hozzá Krepsz Gyöngyi, ahogyan azt is: megpróbálják kideríteni, ki a gazda, hol született az állat. Ha a bénulás hátterében a genetika áll, akkor elképzelhető, hogy a szülő ezt örökíti, örökítette tovább, ezért is fontos megtudni, honnan származik a kutya.

– Több szálon fut ez a történet. Egyszer csak bejött hozzánk egy kölyök, oltás és chip nélkül, szóval még a fertőzésektől is retteghetünk. Nem tudjuk, ez az állat mennyi ideig nem evett, nem ivott, mennyire károsodott. Nagy bundája van, de alatta ki lehet tapogatni az összes csontját, vagyis sovány, nem megfelelő súlyú. Emellett azt sem tudjuk, mióta van ebben az állapotban, mióta nem tud ráállni egyik lábára sem: születése óta így van? Egy genetikai degenerációról beszélhetünk? Vagy történt vele valami? Alaposabb vizsgálatok nélkül ezt nehéz eldönteni – részletezte az otthonvezető.

Az biztos, hogy rendőrségi feljelentést tesznek, ezt megelőzően viszont alapos anyaggyűjtést kell végezni, ami jelenleg még folyamatban van. Azt egyelőre nem tudni, Bubu életben marad-e, vagy valaha lábra tud-e állni.

A teljes videó itt érhető el: