Az idei évre vonatkozó költségvetés tervezését már 2022. nyarának végén el kellett kezdeniük a szakembereknek, hiszen figyelembe kellett venni a folyamatosan zajló változásokat, megtervezni az esetleges nehézséget elhárításának lehetőségeit és mérlegelni a fejlesztések tekintetében. Cser-Palkovics András tájékoztatója során kiemelte, az alapműködés az energiaárak drasztikus emelkedése, valamint a humánerőforrás és a szolgáltatások drágulása mellett is biztosított. Mint mondta, ebben az évben a fejlesztések visszafogottabban folytatódnak, hiszen az energiaárak robbanását figyelembe kell venni, így a feltétlenül szükséges felújítások, fejlesztések kerültek a költségvetési tervezetbe. – A költségvetés a közszolgáltatások biztonságos működtetését takarékos működés és működtetés mellett garantálja – hangsúlyozta a városvezető.

A bevételek esetében a fő összeg közel 104 milliárd forint, Cser-Palkovics András elmondása alapján azonban nem ez a legfontosabb. – Egy önkormányzat gazdálkodását és pénzügyi költségvetési helyzetét nézve nem a fő összeg a legfontosabb, hiszen egy-egy fejlesztés megléte vagy befejeződése ezt az összeget akár tízmilliárdokkal is módosítani tudja – emelte ki a polgármester. Tájékoztatása szerint sokkal nagyobb jelentőséggel bírnak a saját bevételek, melynek összege a 2023-as költségvetés szerint 31,75 milliárd forint. – Az iparűzési adóból származó bevétel meg fogja haladni a 23 milliárd forintot, ami jelentős változás és növekedés az előző évhez képest. Fehérvár önkormányzatának még soha nem volt ekkora bevétele az iparűzési adóból, ez azt jelenti, hogy számolunk egyfajta gazdasági növekedéssel is – emelte ki Cser-Palkovics András. A bevételek közé tartozik még a működtetés állami finanszírozása, a hazai és uniós projektek finanszírozása, a felhalmozási bevételek és egyéb támogatások, valamint a finanszírozási bevételek. Fontos hangsúlyozni, hogy Fehérvár lakosságának továbbra sem kell helyi adót fizetni.

A kiadásokat több csoportra bontva ismertette a városvezető, összköltsége azonban természetesen a bevétellel megegyező, közel 104 milliárd forint. – Ebből a három legnagyobb tétel közé tartoznak a működési kiadások, ami közel 44 milliárd forint. Több mint 50 milliárd forint a fejlesztési forrás a költségvetésben, ami komoly feladatot ró a hivatal részlegeire. Ez nem azt jeleni, hogy több mint 50 milliárd forintnyi új fejlesztést tudunk elindítani ebben az évben. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan zajlanak fejlesztések és ezek a költségvetésben időarányosan jelennek meg – hangsúlyozta Cser-Palkovics András. A harmadik legnagyobb tétel pedig a gazdálkodási és céltartalékok összege, amely 2023-2024-re vonatkozóan összesen 9,2 milliárd forintot jelent. A költségvetés szerint az intézmények fenntartása, a hivatallal együtt több mint 19 milliárd, az önkormányzatnál tervezett ágazati kiadások 16,2 milliárd, míg az önkormányzati fejlesztések, felújítások és kapcsolódó feladatok összege több mint 50 milliárd forintot jelent. Utóbbihoz többek között a városi közszolgáltatások színvonalának emelése is hozzá tartozik.



Cser-Palkovics András tájékoztatójából kiderült, hogy az elmúlt időszakban tett takarékossági intézkedések jelentős befolyással bírtak a kiadások tekintetében. Változatlan intézményi működés mellett 4,2 milliárd forint energiaköltség volt várható, az intézkedéseknek köszönhetően viszont a most kalkulált összeg 2,9 milliárd forint.

A városvezető kiemelte, a mostani már nem COVID költségvetés, de fókuszában a háborús infláció, a drasztikus áremelkedések és a gazdasági hatásainak kezelése áll. Ebben az évben is koncentrálnak a munkaerő kérdésére, a gazdaság növekedésére, valamint folytatódnak a kiemelt önkormányzati programok is.