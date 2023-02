N. Sebestyén Katalin festészeti alkotásaival és verseivel is számos hazai és nemzetközi elismerést, díjat nyert el az elmúlt években. Többek között a Nemzetközi Művészetek Nagykövete, a Béke Lovagrend tagja és Életműdíjas Festőművésznő.

Székesfehérvárra festményeit hozza el a művész, amelyeken keresztül az univerzum varázslatos világát eleveníti meg. A február 14-én, kedden 17:00 órakor kezdődő kiállításmegnyitón a közönség Drotleff Zoltán Váci Mihály-díjas, Krúdy-aranyérmes és Kláris nívódíjas költővel is találkozhat, aki az est folyamán mesél verses köteteiről és életművéről is.