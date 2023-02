Gyenes László egykori felesége, a 94. életévében járó - második férje után - Vincz Lászlóné, néhány éve saját döntését követően költözött Csákvárra, a Katolikus Szeretetszolgálat Szent Vince Otthonába. Idős kora és egy néhány évvel ezelőtt kapott stroke ellenére is megőrizte szellemi frissességét, így a napló történetének szempontjából fontos, eddig hiányzó részleteket osztott meg velünk.

Labort vezetett, nem szakaszt

A naplót, ahogy arról korábbi cikkünkben írtunk, Gyenes László hozta haza a Lengyelországban található Saganból (ma Zagan), ahol 1943-45 között a németek által fogva tartott Howard E. Day, amerikai bombázótiszt vezette először. A tábort az evakuálását követően a szovjetek működtették tovább, saját foglyaikat őrizték benne. Az elhagyott naplót a Németországban fogságba esett, majd Saganba szállított Gyenes, aki 1945. május 7. és augusztus 21. között volt a tábor lakója, írta tovább. De hogy került az akkor 20 éves magyar fiatalember Németországba? – László Ráckevén született, iskoláit Budapesten végezte. Nem sokkal a háború kitörése előtt került Fehérvárra, vegyészként a Köfém laboratóriumában kapott állást. Amikor közeledett a város felé a front, a németek úgy döntöttek, leszerelik a gyárat és az értékes gépeket és berendezéseket Németországba szállítják. A labort is vitték, a felszerelésekkel teli vonatot pedig, mivel addigra laborvezetővé lépett elő, többek között László kísérte. Németországban az amerikaiak fogták el, bár azt nem tudom, hol és milyen körülmények között és azt sem, miért szovjet fogolytáborba került – mesélte egykori felesége, akitől azt is megtudtuk, néhány hónap után a szovjetek simán elengedték és hazajöhetett.

Gyenes László

Két vitéz nem jó referencia

A háború után visszament a Köfémbe, ahol laborvezetőként dolgozhatott tovább, bár ez kezdetben nem volt annyira egyértelmű, mert édesapja és a bátyja is ludovikás katonatiszt volt, ami a háború után nem volt jó ajánlólevél a család többi tagja számára sem. Gyenes azonban jó munkaerőnek bizonyult, ezért nem bocsátották el, de mindig érzetették vele, jobb, ha csendben marad. Az özvegy szerint a bizonytalanságon felül a háború utáni évek vállalatvezetési rendszere is megviselte lelkileg az urát. Abban az időben a magyar igazgató mellett egy szovjet is működött, s a gyárban több, Szovjetunióban végzett magyar mérnök szovjet felesége kapott állást. A laborvezetőnek is szovjet felettesnője lett, aki viszont nem értett az ott folyó munkához, mégis ő kapta a magasabb fizetést. Gyenes azonban sosem panaszkodott, mindent magába zárt. Keményen dolgozott, magyarok és szovjetek egyaránt megszerették. Az özvegy arra nem emlékszik, tudták-e a gyárban, hogy férje szovjet fogságban volt a háború végén.

Templomi esküvő és lakás

- A szovjet igazgató intézte el azt is, hogy amikor 1949-ben összeházasodtunk, lakást kapjunk. Pedig az esküvőnk másnapján a magyar igazgató behívatta a férjem és nekiszegezte a kérdést:

„Gyenes elvtárs, hogyhogy templomban esküdtek?”

Mire a férjem visszakérdezett: „Szabad vallásgyakorlás van, nem?” A kérdést aztán nem firtatták többet, de László sem mert templomba járni azután.

A Királysoron lévő lakások, melyek egyikét Gyenesék kapták, a háború előtt magyar repülőtisztek számára épültek, ám őket már a háború elején behívták, így gyorsan megüresedtek. 1945-ben szovjetek költöztek be, akik alaposan lelakták néhány év alatt. A tönkrement lakásokat a Köfém tetette rendbe, majd adta a dolgozóinak. Gyenesék 1981-ig éltek ott. Két gyermekük született ifj. Gyenes László 1950-ben és Tamás 1954-ben. Ma már egyikük sem él.

- A férjem 1978-ban, 54 éves korában hunyt el agyérelmeszesedés következtében, de már a negyvenes éveitől kezdve sokat volt beteg. Testileg-lelkileg megviselték az ötvenes évek – tette hozzá a történethez az özvegy, aki egyébként tudott a napló létezéséről, sőt látta is, amikor a férje hazahozta a fogságból. Ma is emlékszik a benne lévő rajzokra. A könyvet László a kommunista fordulat után rejtette el, attól tartott, bajuk lehet belőle. Ekkor tépte el az – amúgy vitézi címet viselő - édesapjáról készült fiatalkori fotót is, amin magyar katonai tisztiruhában volt látható. A napló rejtekhelyét sosem árulta el a feleségének, akinek arról sem volt tudomása, hogy azt 1976-ban a Hadtörténeti Múzeumnak adományozta. Minden bizonnyal a félelem, illetve családtagjainak féltése volt az oka annak is, hogy Gyenes sosem mesélt a lengyelországi fogolytáborról. Annak a pár hónapnak a történéseit – sok más, hadifogolytábort megjárt sorstársával egyetemben, magával vitte a sírba.

A Gyenes László által készített könyv, melyben saját családja történetéről ír. Ebben olvasható, hogy többek között a Windsor-házzal is rokonságban álltak a Gyenesek

