- Tavaly a választások előtti héten festették fel a miniszterelnököt szidalmazó feliratot kék-sárga színnel a Tiborc közben az egyik falra. Naponta járok arrafelé, látom, hogy azóta is ott van. Először nem foglalkoztam vele, mert korábban is fújtak oda fel illetéktelen, de nem személyre szóló szavakat, amelyek aztán egy-két hónap múlva eltűntek, valaki mindig lefestette az adott falszakaszt – mondta kérdésünkre az olvasó. Ezúttal azonban nem történt semmi, így hát hozzánk fordult részben azért, hogy jelezze, részben azért, mert nem tudja, ilyen esetekben kit kell értesíteni.

A kérdéssel megkerestük a székesfehérvári városgondokságot, ahol megtudtuk, minden esetben az ingatlan tulajdonosának a feladata – azt nem tudták megerősíteni, hogy kötelessége is – az ingatlan rendben tartása, ilyen értelemben pedig a felirat eltüntetése, illetve, ha úgy dönt, akkor a rendőrségen a feljelentés megtétele is. A falfirkálás ugyanis rongálásnak számít.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy rongálás alatt egy idegen vagyontárgy megsemmisítését vagy megrongálását értjük. Ebben az értelmében ennek számít a falfirkák rajzolása, amelynek jogi következményeit a Büntető Törvénykönyv is szabályozza. Ez alapján a büntetés kisebb rongálás esetén egy évig terjedő szabadságvesztés, ha nagyobb a kár, 3 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Nagyobb kár alatt értik, ha a rongálás „védett kulturális javak körébe tartozó tárgyat, műemléket, régészeti lelőhelyet vagy régészeti leletet, vallási tisztelet tárgyát vagy templomot, vallásgyakorlásra rendelt más helyet, temetési helyet, temetkezési emlékhelyet, illetve temetőben vagy temetkezési emlékhelyen a halott emlékére rendelt tárgyat rongál meg” – írja a BTK vonatkozó része, amelynek további bekezdéseiből az is kiderül, hogy a büntetési tétel egyes esetekben a tíz évet is elérheti.

A Büntető Törvénykönyv azt is letisztázza, mi számít falfirkának: „festékszóróval, filctollal vagy bármilyen más felületképző anyaggal létrehozott képi, grafikus vagy szöveges felületbevonat, amely nem a vagyontárgy rendeltetésszerű használatához szükséges.”