A Erzsébet utca egy aprócska üzlethelyiségében ölt képet napjainkban a sütemények, torták és fagylaltok mellett valamennyi fehérvári számára emlékeket is gyártó Viniczai Cukrászda. Az évek előrehaladtával a város számos pontján váltak fizetőssé a parkolók, és ez alól az Erzsébet utca sem jelent kivételt. A szakaszon a kijelölt helyek jelentős részét nem használhatják ingyen az autósok, így érthető módon az a néhány parkoló, amit térítésmentesen vehetnek igénybe, rendszerint tele van. Viniczai László szomorúságára pedig ezek az autók pont a cukrászda előtt sorakoznak.

Akik jártak már az Erzsébet utcai üzletben pontosan tudják, hogy ott nem tudnak órákat üldögélni a vendégek és Viniczai László is megerősítette, hogy a vásárlók mondhatni jönnek és mennek. Megveszik a kívánt terméket és már tovább is állnak, hogy mielőbb elfogyaszthassák.

– Jelentős költségekkel kell most szembenéznünk az alapanyagárak és a rezsiköltségek tekintetében is. A parkolók fizetőssé válása és az emiatt kialakult helyzet mondjuk úgy, a harmadik csapás számunkra – fogalmazott a cukrászda tulajdonosa. Mint mondja, ez a helyzet veszélyezteti is a vendéglátóhely fennmaradását, hiszen rendszeresen tapasztalják, hogy a vendégek lassítanak a parkolóknál, majd látva, hogy nincs szabad hely, vásárlás nélkül hajtanak tovább. Viniczai László elmesélése alapján éveken át úgyszólván magáének tekintette az üzlet előtti parkolóhelyeket, mivel a hozzájuk érkezők is rendszeresen használták. Elegyengette a fenntartók által ott elterített murvát, ha szükség volt rá, megszüntette a kialakult gödröket. Mint mondta, az újonnan kialakult helyzet miatt már próbált utánajárni, nem lehetne-e megoldani, hogy csupán két-három parkolóhelyet kijelöljenek a vásárlóknak, bérbe adják a cukrászdának.

A problémával kapcsolatban felkerestük Székesfehérvár önkormányzatát, akiktől azt a tájékoztatást kaptuk, néhány nappal ezelőtt valóban megkapták közvetlenül ezt a kérdést, amit meg is fognak vizsgálni. – Általánosságban azt mondhatjuk, hogy közterületi parkolót nem lehet bérleti szerződéssel kizárólagos használatba venni. Egyébként a cukrászda melletti fizetős zónában NFC-kártyával napi egy órát ingyenesen lehet parkolni. Ezt a naponkénti egy órányi időtartamot akár több részletben, több helyszínen parkolva is fel lehet használni – fogalmazott válaszában a város önkormányzata.