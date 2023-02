Sajnos vannak olyan esetek, amikor a figyelmetlenségből, az elsőbbség meg nem adásából balesetek történnek. Nem is olyan régen számoltunk be arról, amikor egyetlen nap leforgása alatt kettő gyalogost is elgázoltak Fehérváron, akik a kijelölt gyalogátkelőhelyen szerettek volna átkelni. Megdöbbentő videós összeállítást is közzé tett a rendőrség, ahol egy fiatal fiút sodor el az autós a zebrán, illetve még több olyan esetet láthatunk, amikor csak pillanatokon és centiken múlott a baleset.

Az internet népe mindkét cikk alatt kommentháborúba kezdett, és ki-ki próbálta bizonyítani a maga igazát. Az autósok olykor hosszasan fejtették ki véleményüket, hogy bizony vannak olyan időjárási körülmények, és látási viszonyok, amikor az utolsó pillanatban már nem tudnak megállni és elsőbbséget biztosítani a gyalogos számára. A gyalogosok sem maradtak csendben, és kifejtették válaszukat, miszerint olyan sebességgel kéne megközelíteni a gyalogátkelőhelyeket, hogy mindig minden körülmény között meg tudjon állni az autós, hiszen elsőbbsége van a gyalogosoknak.

Ahhoz, hogy eloszlassuk a kételyeket, és igazságot próbáljunk teremteni, Szabó Istvánt hívtuk segítségül, aki nap mint járja az utakat, nem is keveset és találkozik mindenféle szituációval, hiszen hosszú idő óta dolgozik gépjárművezető-oktatóként Fehérváron.

Vannak különösen veszélyes gyalogátkelőhelyek Fehérváron, ahol a látási viszonyok igencsak korlátozottak

Fotós: Bagotai Zsanett / feol.hu

A szakember már az elején leszögezi, hogy az éremnek két oldala van. A legnagyobb hangsúly a kölcsönös figyelmen kéne, hogy legyen, és nem az egymásra való mutogatáson. Aki részt vesz a közlekedésben, akár gyalogosként, akár autósként mindig körültekintően és figyelmesen kell eljárnia. Hiszen nyilván megvannak a szabályok, amelyeket be kell tartani, mindkét félnek, de pontosan tudjuk, hogy akadhatnak váratlan szituációk, amikor az egymás felé való figyelem, udvariasság mentheti meg a helyzetet.

- A gyalogosnak a kijelölt gyalogátkelőhelyen elsőbbsége van, ez tiszta sor. Nagyon sokszor lehet azonban hallani, hogy annak van elsőbbsége, akinek megadják. A KRESZ is leírja, hogy a gyalogátkelőhelyeket kellő figyelemmel és körültekintéssel kell megközelíteni annak, aki át akar jutni A-ból B-be és csak akkor lépjen le a zebrára, ha meggyőződött róla, hogy a neki járó elsőbbséget meg is kapta. Ennek ellenére sokszor tapasztalom azt, főleg a fiatalok körében, hogy fülessel a fülükben, ami minden külső zajt kizár (még a szirénát sem hallják, ami kifejezetten veszélyes, hiszen ebben az esetben a szirénázó járműnek van elsőbbsége a gyalogátkelőhelyeknél is), lehajtott fejjel, a telefont nyomkodva kelnek át az út egyik oldaláról a másikra úgy, hogy körül sem néznek. Akad olyan szituáció, amikor a piros lámpát sem veszik észre, és simán lelépnek, hiszen csak a zebrát látják maguk előtt, azt gondolják biztosan elsőbbségük van, de mindenki tudja, hogy a piros az tilos.

A közlekedési táblák is felhívják az autósok figyelmét

Fotós: Bagotai Zsanett / feol.hu

- Én úgy gondolom, hogy a felelősségteljes sofőrök mindig körültekintően, lelassítva közelítik meg a gyalogátkelőhelyeket, persze mindig akadnak kivételek, akik fékezés és körültekintés nélkül csak a célt látva maguk előtt rohannak, az elsőbbségadás szabályaira fittyet hányva. Az ő viselkedésükre nincs mentség, és az ilyen szituációkból születnek leginkább a sajnálatos balesetek. Visszatérve azonban a felelősségteljes sofőrökre, szerintem mindenki tapasztalt már olyat, hogy éppen az időjárási körülmények miatt, vagy azért mert a gyalogos egy oszlop takarásában volt, már nem tudott megállni és biztosítani az elsőbbséget a gyalogos számára. Ilyenkor egy udvarias gesztus, egy bocsánatkérő kézlegyintés sokat segíthet a szituáción, ha pedig a gyalogos is rendelkezik jogosítvánnyal biztosan megérti majd a szituációt. A sötétben, mikor tetőtől talpig feketében van a járókelő, szinte lehetetlen észrevenni és megállni időben, mikor már észreveszi a sofőr, akkor pedig késő, hiszen már ott vagyunk mellette. A lényeg abban rejlik, hogy figyeljünk egymásra, mindkét fél legyen nagyon körültekintő, segítsük egymást a közlekedésben, és próbáljunk néha kicsit a másik fejével is gondolkodni. Ha ez a kölcsönösség, törődés megvan, és mindkét fél kellő odafigyeléssel közelíti meg a gyalogátkelőhelyet, akkor jelentősen csökkenthetjük a balesetek számát - foglalta össze Szabó István az érem két oldalát.