Amint azt az intézményben tanító Somogyi Tündétől megtudtuk, a műsor első felében a Tehetség Művészeti Iskola pedagógusai által betanított táncokat mutatták be tanulók. Az óvodások a Kesztyűmesét adták elő, míg az alsó tagozatosok mezőföldi táncokat, a felsősök angolkeringővel készültek. A szünetben a szülők által felajánlott süteményekkel tölthették fel újra az energiakészletüket a nebulók, majd következhettek az újabb műsorszámok, köztük színdarab, paródia, zenés jelenetek és modern tánc egyaránt. Jutalmul természetesen a vastaps sem maradhatott el!

A Ki mit tud? nagy múltra tekint vissza az iskola történetében. Sajnos az utóbbi években nem tudtuk megszervezni. Idén azonban lelkesen készülődött mindenki és külön örültünk, hogy a művházban, ideálisabb körülmények között léphetünk fel, mint iskolánk apró tornatermében. Ilyenkor minden osztály készül egy-egy produkcióval. Igyekszünk úgy összeállítani a műsorokat, hogy mindenki megcsillogtathassa tudását – mondta megkeresésünkre az intézmény pedagógusa, aki elárulta, hogy egy fontos bevételi forrásként is szolgál a rendezvény a nagyobbaknak.

– A 7-8. osztályosok már tisztában vannak azzal, hogy a rendezvény bevétele fontos a Diákönkormányzat számára, hiszen nálunk a nyolcadikas tablót és a fényképcsomagot innen finanszírozzuk. Továbbá igyekszünk minél színesebb, élménydúsabb programokat szervezni a tanév során. Gyakran vannak házi versenyeink, illetve egyházmegyei szinten is képviseltetjük magunkat, amikor csak lehet. Ezen alkalmakkor megjutalmazzuk tanulóinkat emléklappal, édességgel, így a rendezvény bevétele a tanulókra fordítódik vissza. A nagyszerű produkciók mellett a 7. és 8. osztályos lányok egy extra produkcióval is örvendeztették meg a nagyérdeműt. A zenét, a formációt ők választották. A felvételi hajrá lezajlása után, Májer Diána nyolcadik osztályos tanuló vezetésével tanulták be a koreográfiát a délutáni napközik keretében. Lelkesen, fegyelmezetten készültek, s természetesen a próbák jó hangulatban zajlottak, hiszen örömüket lelték benne.

Forrás: iskola

Az esemény zárásaként Kiss Attila intézményvezető köszönte meg mindazok segítségét, akik a műsor előkészületeiben és lebonyolításában részt vettek.