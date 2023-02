Filmbe illő autós jelenetek, házakat megfigyelő csalók, az ügybe belekevert nagymúltú cégek szerepelnek abban a valóban megesett történetben, melyet a minap élt át személyesen a gárdonyi Kocsándi Antal. Szombaton reggel, még talán kicsit álmosan, 9 óra körül, mit sem sejtve ment ki egy hozzá becsengető „úriemberhez”. Szerinte külföldi volt a férfi, aki tetőfedőnek adta ki magát, és egy cégre hivatkozott, akitől keresték a lakót már ezügyben. Kocsándi Antalnak sem kellett több, megkérte, mutassa meg a híváslistát, mikor keresték őt. Talán ez a logikusnak tűnő kérés vagy a kétméteres testalkat tette meg a hatását, de „tetőfedő” társaság autóban ülő tagjai azonnal indították a lengyel rendszámos autót – ami a szemtanú szerint vagy egy Seat Alhambra vagy egy Volkswagen Sharan egyterű volt -, és padlógázzal, ijedten elhajtottak. Ott hagyva a kapuban álló társukat. Persze az illető azonnal menekülőre fogta, és elszaladt. Még azt is látták, ahogy felveszik a társukat az autóban ülők.

Bármennyire is annak tűnik, nem olyan vicces történet ez. Mert ha éppen nem a magabiztos Antalhoz, hanem egy idős, gyanútlan lakóhoz csengetnek be, akkor abból még bűncselekmény is lehet – vélekedik a lakó, aki úgy tudja, hogy számos hasonló történet látott napvilágot az elmúlt időszakban a környéken. A gárdonyiakhoz még tetőfedő szórólapokat is bedobáltak nem sokkal az eset előtt, amelynek két oka lehet: vagy így mérte fel a terepet a társaság, vagy így tűnt hitelesebbnek a becsengetés. Merthogy Antal utána próbálta elérni a szórólapokon megadott telefonszámokat, de egyszer sem sikerült. Vagyis vélhetően nem létező cég kínálta magát rajta. A társaság szélsebesen elhagyta a helyszínt Velence irányába, azóta se látta őket senki. A rendőrséget is értesítették, tudnak róla. Megkerestük a rendőrséget is kérdéseinkkel, hogy tudnak-e hasonló esetekről, találtak-e esetleg összefüggést más próbálkozásokkal, esetleg megvalósult bűncselekményekkel – válaszukkal frissíteni fogjuk a cikket. Továbbá megkerestük a „tetőfedő” társaság által említett cég tulajdonosát is, aki elmondta: sok éves, nagymúltú családi vállalkozás az övék és soha nem próbálkoztak hasonlóval, sem a Velencei-tónál, sem máshol. A renoméjuk megőrzése érdekében pedig lehet, ők is rendőrséghez fordulnak.

A lényeg azonban az, érdemes ismét felhívni bizalommal teli ismerőseink figyelmét arra, hogy egyre trükkösebb módon igyekeznek bejutni az otthonokba a csalók – akik bármilyen mozdítható értéket visznek, amit érnek.

Vezető képünk illusztráció!