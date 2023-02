Javában zajlanak a munkálatok Székesfehérvár Maroshegy és Tóváros övezte zöld területén, az Alsóvárosi réten. Ahogy azt már megírtuk, a korábban, évtizedeken keresztül érintetlenül álló mező parkosításába fogott a város önkormányzata. Székesfehérvár legújabb pihenőparkjába több száz új fa, illetve egy nagyobb erdősáv kerül 30 hektáron. A munkálatok – az időjárás függvényében – folyamatosan tartanak, munkagépek és szakemberek alakítják ki a sétányokat, illetve az új növények helyét. Mindemellett 900 négyzetméteren parkolókat és egy, vizesblokkot is tartalmazó kisebb szolgáltató épületet is ígért a városvezetés az új parkba. Ennek a projektelemnek a megvalósulása már látható is – az épület ugyanis már áll. A 2 milliárd forintos fejlesztés a tervek szerint idén augusztusban már átadható állapotban lesz.

A facsemeték már elültetésre várnak, a sétányok kialakítása folyamatban

Fotós: S. Töttő Rita / FMH