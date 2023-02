Bár sokszor hallani, hogy a könyvtáraknak lejárt az ideje, idejétmúlt... Ugyan, kérem! Ebből az eseményből táplálkozva ez koránt sincs így. Azok a csillogó gyermeki szemek egészen másról árulkodtak. A szervezők minden várakozását felülmúlta ez a hatalmas érdeklődés.

A Teleki Blanka Gimnázium Sziget utcai általános iskolájának pedagógusát, kollégája, Detre Zsuzsa tanítónő méltatta köszöntőjében. Kiemelte, hogy személyében egy nemeslelkű alkotót és kollegát tudhat magáénak, aki nem csak kiváló mentor, de művész is.

– Attila képgrafikusként és tanárként is hiteles átlagfelettiségében. Képességeinek nincsenek határai, mert a határtalan isteni benne van. Ezt a szabadságot fedezhetjük fel a többnyire egydúcos, fekete, illetve színes és többdúcos linó- és fametszeteiben – fogalmazott a tanítónő.

Danka Attila képgrafikus

A csordulásig megtelt könyvtárban a kész nyomatok mellett a vitrinekben a metszetkészítés eszközeit és munkafázisait is megismerhették a jelenlévők, amely magát a műfajt is közelebb hozta a résztvevők számára. Tovább haladva sorozatkiállítás tárul elénk, mely újabb gondolatokat és érzelmeket indítottak útjukra. Aki pedig – Juhász Gyula szavait némileg megfordítva –, nem csak a dalra, de a pacsirtáról is szeretett volna többet megtudni, azt is megtehette. Az előtérben elhelyezett vendégkönyvet lapozgatva az érdeklődök elé tárult Danka Attila művészetének főbb állomásai is. A nagyszámú érdeklődő a képeken kívül az alkotó lányának, Danka Kincső gitárjátékában is gyönyörködhetett. A kiállítás február 28-ig megtekinthető a VMK Tolnai utcai tagkönyvtár nyitvatartási idejében.