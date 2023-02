Ahogy azt az NVB sajtóosztályától megtudtuk, hosszasan tanácskoztak, vitatkoztak a jelenlévők a mandátum kérdéséről. Végül a következő döntés született:

„A Nemzeti Választási Bizottság Kordás László halála miatt megüresedett országgyűlési képviselői mandátumot a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, az LMP – Magyarország Zöld Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek által – az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán – állított közös pártlista 62. sorszám alatti helyén szereplő Ráczné Földi Judit részére kiadja." – olvasható a határozatban.

Ám néhány perccel ezelőtt a Momentum közösségi oldalára felkerült egy bejegyzés, amelyből kiderül, a Momentum nem hagyja annyiban a döntést.

„Kimondjuk az igazságot, akkor is ha fáj, akkor is, ha az ellenzéki közösségnek fáj: az ellenzékben is vannak a parlamenti képviselőségre méltatlan politikusok. Ráczné Földi Judit pedig nem méltó a képviselői mandátumra, mert hazudott. Hazudott, hiszen az előválasztási feddhetetlenségi nyilatkozat ellenére aláírási joga volt egy offshore-helyszínre bejegyzett vállalkozásban." – kezdik bejegyzésüket, majd megerősítik abbéli szándékukat, hogy nem hagyják annyiban az NVB döntését:

„Ezen a tényen az sem változtat, hogy a Nemzeti Választási Bizottság, több ellenzéki párt egyetértő támogatásával, egy újabb hazudozó, DK-s politikust akar bejuttatni a magyar Országgyűlésbe. A Momentum hisz a politikai kultúraváltásban, ezért mindent megteszünk, hogy ne lehessen átlépni a vörös vonalat! Mi nemcsak hiszünk a politikai kultúraváltásban, de teszünk is érte." – olvasható a posztban, ahol egyebek mellett kijelentik, hogy a Momentum Mozgalom most a Kúriához fordul, elutasítás esetén pedig alkotmányjogi panaszt nyújtunk be a Nemzeti Választási Bizottság döntésével szemben.

Frissítés! Folytatódik az egymásra mutogatás!

A DK közleménybe reagált a mai történtekre, amelyben részletezik, hogy az NVB határozatára a választott tagok mellett igennel szavazott például a DK, az LMP, a Jobbik, és a Párbeszéd NVB-delegáltja is az ülésen, amelyen kizárólag a momentumos delegált szavazott nemmel. Mint írják: „Ezzel meghiúsult a Momentum kísérlete, amely során egy korábban megadott meghatalmazás visszavonásával akarták jogilag megakadályozni, hogy a DK élhessen a pártot megillető jelölési jogával. Az eset példa nélküli, hiszen eddig minden ellenzéki párt betartotta a közös lista állításakor kötött közös ellenzéki megállapodást, amelyet a Momentum most egyoldalúan megszegett azzal, hogy nem tartotta be korábbi adott szavát és megállapodásban foglalt kötelezettségét."