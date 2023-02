Ha ég egy otthon, legyen az családi ház vagy a panelben egy felső emeleti lakás, az észleléstől az oltás megkezdéséig eltelt idő kulcsfontosságú. A túlfeszített hangulatú, kasszasiker filmekben a tűzoltók nem sokat foglalkoznak a tűzcsap mellett álló járművekkel, vagy rákötnek és odébb vontatják, vagy betörik az ablakait és az utasfülkén keresztül szerelik az alapvezetéket vagy az autó szivattyúját tápláló ágat. Valóban vannak olyan országok, ahol ezt akár kártérítés nélkül megtehetik, ám ennek fontos előzménye egy megfelelő törvény, illetve rendelet megalkotása.

Magyarországon jelenleg nem élveznek ilyet védettséget a tűzcsapok és sokan ennek a megváltoztatását szorgalmazzák. Hartl Gábor elmondta: – A jelenleg érvényben lévő közlekedési rendszabályok szerint nem védett a tűzcsap. Nincs ezzel kapcsolatban semmilyen védőtávolságot előíró szabályzás.

A megye északi felében működő Vértes Autósiskola oktatója hozzátette: – Igazából sokkal egyszerűbb megoldani egy már létező KRESZ-szabállyal ezt a kérdést, mint újakat kitalálni, akár törvénymódosítással egybekötve. Több helyen is látható, hogy forgalomtól elzárt útburkolati jel védi a tűzcsap közvetlen területét.

A megszakítás nélküli, úgynevezett "záróvonal", illetve a ferdén sávozott, forgalomtól elzárt terület jelzés alkalmazása tehát egy könnyű megoldása a kérdésnek, arról nem beszélve, hogy lényegesen egyszerűbb és talán olcsóbb, mint egy új rendelet megalkotása, vagy akár egy már meglévő szabály módosítása.

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

Megkerestük a vármegye tűzoltóságát is. Feltett kérdéseinkre Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó százados válaszolt. A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a tűzcsapok fontosságával kapcsolatban azt mondta: – A jelenleg érvényben lévő szabályzók szerint szabadtéren a tűzoltó vízforrások – így a tűzcsapok – hozzáférhetőségét, akadálytalan megközelíthetőségét mindig biztosítani kell, hiszen szükség esetén ez elengedhetetlen a tűzoltók gyorsabb és hatékonyabb beavatkozásához. Időnként előfordul, hogy a katasztrófavédelem tűzoltó egységeinek a tűzoltáshoz szükséges vizet a káreset közelében található tűzcsapokból kell pótolni, vagy közvetlenül biztosítani. Mindez akkor hajtható gyorsan és zökkenőmentesen végre, ha a vizet vételező tűzoltógépjármű a kellő mértékben, akadálymentesen meg tudja közelíteni a tűzcsapot, illetve ha elegendő szabad tér áll rendelkezésre az ezzel járó szerelési és táplálási feladatok elvégzéséhez.

A nyilvánvaló tényeken túl az a fő kérdés, hogy mennyire zavarják a parkoló járművek a tűzoltók munkáját. A szóvivő úgy fogalmazott: – Az oltóvizet a jelenlegi szabályozást figyelembe véve föld feletti tűzcsapokkal kell biztosítani. Korábban a föld alatti tűzcsapok telepítését is engedélyezték a korabeli szabályok, ezért a mai napig találkozhatunk ilyen tűzcsapokkal, ám ezek ideje lejárt. Ugyanakkor mindegyik pontos helyét egy szabványos kialakítású tábla jelzi, parkolásnál erre is figyelve segíthetjük, hogy a tűzcsapok szükség esetén a tűzoltók számára hozzáférhetők és üzemeltethetők legyenek.

Szóval piros keretes fehér táblák jelzik a tűzcsapok helyét, így az autósok könnyedén észre tudják venni, és tudnak egy kis szabad helyet hagyni mellette, ha akarnak. De mi van, ha mégis túl közel állnak a vízvételi helyhez? Hogyan történik ilyen feltételek mellett az oltás, illetve kell-e szabályt alkotni erre? Szabó-Bisztricz Anett így felelt: – A tűzoltók gyakorlati tapasztalata alapján nem jellemző, hogy egy parkoló autó miatt nem lehet a tűzcsapról az oltóvíz pótlását biztosító táplálást megszerelni. A hazai föld feletti tűzcsapok kialakítása megkönnyíti az alkalmazásukat, hiszen az úttal párhuzamos irányba mutató két csatlakozási ággal rendelkeznek. A tömlőket legtöbbször a járművek mellett vagy alatt vezetik el a tűzoltók. Mindemellett létesítés során a tűzcsapok telepítése több szakterület összehangolt munkájának is az eredménye, így biztosak lehetünk benne, hogy amennyiben a tűzcsap közvetlen környezetében engedélyezett parkolóhely van kialakítva, úgy a parkolóhely előírásoknak megfelelő használatával nem fogjuk akadályozni a tűzcsap használatát – nyugtatott meg mindenkit a szóvivő.

Szóval a KRESZ-hez értők és a tűzoltó szakma véleménye is az, hogy a tűzcsapok védelme többféleképpen is megvalósul, így bármennyire is izgalmas látvány lenne egy tűzeset közelében szekercés tűzoltókat látni, ahogy éppen szélvédőket zúznak be, le kell mondanunk róla.