Portálunkon több cikkben is foglalkoztunk az 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet fennállásának 50. évfordulójára állított emléktáblával, pontosabban annak meghökkentő részével. A tábla feliratán ugyanis a szövetkezet jelenlegi neve és alakulásának dátuma mellett jogelődjének megnevezése is szerepel: Kun Béla Lakásfenntartó Szövetkezet.

A jókora betűkkel feltüntetett név sokakban felháborodást keltett, Székesfehérvár önkormányzata is úgy nyilatkozott akkor, megdöbbenéssel értesültek a tábla tartalmáról. A témában korábban felkerestük a Magyar Tudományos Akadémiát, akiktől megtudtuk, az emléktáblák feliratára nincs ráhatásuk. Az viszont tény, hogy sokak szerint minimum megkérdőjelezhető, miért kerül egy olyan ember neve egy táblára, akik több ezer életért felelős.

A felháborodások és a tiltakozások ellenére azonban a tábla máig az eredeti felirattal látható a Kígyó utcában. Megkérdeztük az 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet ügyvezetőjét, Farkas Bélát, hogy mint a tábla állítói nem tartják-e problémásnak a feliratot. – Nem tartjuk problémásnak, mert azt a lakótelepet úgy hívták, hogy Kun Béla lakótelep. Ezen a tényen nem tudunk változtatni, ez így volt, így alakult a szövetkezetünk, az összes iratunkon, ami meg van őrizve ez a név szerepel. Nem írhatunk más nevet, amikor Kun Béláról nevezték el. Egyébként 1848-ban is volt egy Kun Béla, aki Móron, a szabadságharcosok között tiszti rangot töltött be és hősi halált halt, ha jól tudom. Ezen az alapon róla is elnevezhették – fogalmazott válaszában Farkas Béla.