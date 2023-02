– Több pályázatban is érdekeltek vagyunk, de talán mind közül a legfontosabb a művelődési ház energetikai felújítása. A többi intézményünk már átesett hasonló ráncfelvarráson, ami szerencsére az energiaszámlákban is megmutatkozik – kezdte beszélgetésünket, majd ennek buktatóiról is szót ejtett. Kiemelte, hogy bár a tavalyi évben feltételesen 95 millió forint forrást nyertek a mintegy 600 négyzetméteres épület korszerűsítésére – amiben iskolai tantermek is vannak –, ám az elszabaduló árak alaposan megnehezítik, hogy beleférjenek ebbe a keretbe. Mint mondta, utoljára 1995-ben lett felújítva a falu szívében található épület, amiből egyértelműen látszik, hogy a korszerűsítés nem halogatható. Jelenleg is azon ügyködik a kollégáival együtt, hogy a nyílászárók cseréjével együtt, bele tudják „taposni" a kiadásokat a költségvetésbe.

– A helyzet finoman szólva sem idilli, de mindent megteszünk, hogy megugorjuk ezt a nehéz feladatot. Reméljük, hamarosan kiírhatjuk a közbeszerzést és nyáron elkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok – tette hozzá a település első embere. Beszélgetésünk alkalmával további költségkímélő megoldások is szóba kerültek, köztük a közvilágítás korszerűsítésének fontossága, mondván, a szükségszerű beruházás által 40-50 százalékot faraghatnának le az eddigi tételen. Mindemellett természetesen a Magyar falu program segítségével a belterületi utak, járdák fejlesztésének háttérmunkái is zajlanak, hamarosan pedig az úgynevezett falugondnoki szolgálat révén, egy kilenc személyes kisbusszal gazdagodik a település.