A tabajdi borosgazdák összesen hat kategóriában mérethetik meg boraikat, amelyeket fajtánként 7 deciliteres, átlátszó, jelölés nélküli palackokban várnak. Keresik a falu legjobb pálinkáját is! Elsősorban olyan italokkal lehet nevezni, amelyek saját szüretelésű gyümölcsből készültek. A meghirdetett kategóriák: szőlő, törköly, gyümölcs, vegyes, illetve egyéb ínyenc pálinkák. A mintákat, a borhoz hasonlóan, átlátszó, jelöletlen, de csak 2 deciliteres üvegekben várják. A minták leadásakor pálinkák esetében be kell mutatni a lepárlást igazoló dokumentumot is.

Az alkoholmentes gyümölcskészítmények versenyében három kategóriát írtak ki: lekvár, dzsem és befőtt. Utóbbi estében csak a csonthéjas gyümölcsökből készült fajtákkal lehet nevezni és a mintát legalább 2 deciliteres üvegben adhatják le.

A bor, a pálinka és a lekvár, illetve befőtt mintákat is február 20-21-én 8 és 15 óra között vihetik be az önkormányzati hivatalba, az eredményhirdetést pedig március 4-én 17 órakor a Mészöly Dezső Művelődési Központban tartják.