Február 1-je a Civilek napja, amelyet évtizedek óta jeles napként ünneplünk. Ehhez kapcsolódva a kerekasztal-beszélgetés célja az volt, hogy a fehérvári fiatalok számára bemutassák, milyen civil szervezetek, közösségek működnek a városban. A beszélgetésben Mészáros Attila alpolgármester, Csüri Bence, a Székesfehérvári Diáktanács elnöke, Tisztl Henrik, az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője, valamint Balásné Elekes Rita, a SZÉNA Egyesület a Családokért elnöke vett részt.

A program során Mészáros Attila úgy fogalmazott, egy város akkor tud jól működni, ha a benne tevékenykedő közösségek jól működnek. Éppen ezért a résztvevők igyekeztek bemutatni valamennyi közösségi formát szakmai és civil szempontból is. A hallgatóság megtudhatta azt is, mennyire fontos az egyén és a közösség kapcsolata, milyen fontos a visszajelzés, vagy éppen mekkora jelentőséggel bír a közös cél kitűzése. A beszélgetés végül kiterjedt a közönség soraiban ülő diákokra is, akik feltehették a témával kapcsolatos kérdéseiket.