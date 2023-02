S hogy ez mit jelent? Podcast, rádióműsor vagy interjú nyomán Klebelsberg miniszteri koncepcióját mutatták be például a diákok. Úgynevezett élőképet is kellett készíteniük, ahol egy kikötés volt: a kor valamely közéleti témájához kapcsolódjon, hiszen az első forduló a Horthy- korszak művelődéspolitikáját és társadalmát vette górcső alá. A legszebb megoldásokból pedig a facebook oldalukon közölnek válogatást. "A Fehérvári Rend csapat podcastjében egy lelkiismeretes riporter faggatja a vallás- és közoktatásügyi minisztert a kiszivárgott miniszteri koncepcióról. De vajon zavarba jön-e Klebelsberg Kuno? A lejátszás gombra kattintva kiderül!" - osztották meg a fentiek fényében a székesfehérvári Kodolányi János Gimnázium csapatának szellemes és kreatív interjúját, melyhez a polgármester, Cser-Palkovics András is gratulált kommentben. A felvétel tanúsága szerint pedig támogatása nem csupán verbális, irodáját is kölcsönadta a fiatal "kultuszminiszternek" s kérdezőjének.

Az első forduló egyik feladata volt ez, amit itt meg is tekinthetnek:

A második forduló feladatainak beküldési határideje vészesen közeleg. Február 19-ig kell beküldenie a tehetséges történelemszerető diákoknak, köztük a kodolányisoknak is.