Ezt a folyamatot a gyakorlatban is bemutatja a Herosz egyik videójában Bori "pótmami" és Jani "pótpapa" (ahogy az állatotthon hivatkozik rendszeresen az önkéntes befogadóira), avagy a Fekete-család, akik legutóbb azokat a telep közelében kidobott kiskutyákat fogadták be ideiglenesen, akiknek akkor szinte még a tejfoguk se nőtt ki. Az árva sorsra jutott kiskutyák, jelentjük, azóta megnőttek, szépen fejlődnek: igazi, játékos, verekedős, mindent felfedezős nagyhasú lurkók, akik túlélőknek születtek. Gondozóik szeretetével eltelve nincs más dolguk, mint az önfeledt játék. No, de vissza a csíkozásra: a bejegyzésből kiderül, a darálógép már vagy 10 éves, melyet egy cég dobott ki több társával együtt mert elromlottak. Azokból a rossz gépekből javított fel egyet Jani pótpapa, s azóta azt használják. Mára már eléggé elkopott, s nehezen viszi a papírt. Azért kell tépkedni, mert kicsi a kapacitása. Így egy ilyen gép is hasznos ajándék lehetne, ha valaki segítségen gondolkodik.

A kutyusokról, a "papírozásról", s úgy egyáltalán: a mindennapjaikról készült videó itt megtekinthető: