Ahogy arról korábban beszámoltunk, 2022. novemberében, Szabadegyházán kimondta feloszlását a település képviselő-testülete. Az okokkal kapcsolatos kérdéseinkre korábbi cikkünkben a regnáló polgármester, Egriné Ambrus Andrea és a képviselő-testület egy tagja, – aki a választáson polgármester-jelöltként indul – Csanádi Zoltán is válaszolt.

Az az 1677 szabadegyházai lakos, akik szavazati joggal rendelkeznek, február 15-ig online és levélben is igényelhet mozgóurnát azonosítás nélkül, személyesen ezt az igényt február 17-ig jelentheti be. Online formában és meghatalmazott útján azonosítással azonban egészen a szavazás napjáig. február 19-ig igényelhetnek mozgóurnát. Szintén február 15. napjáig lehet átjelentkezni a tartózkodási hely szerinti szavazókörbe, és az átjelentkezés online úton, vagy levél formájában történő visszavonásának is ez a határideje.

A szavazólapokon a lakosság három polgármester-jelölt és huszonhét képviselő-jelölt közül választhatnak. Polgármester-jelöltként indul Csanádi Zoltán, Egriné Ambrus Andrea és Szabó István. A képviselő-jelöltek listájára pedig Arany Botond Balázs, Baranyai György, Berényi László, Druhapolcsik János, Druhapolcsik Péter, Erdélyi József, Gódány Zoltán, Hallósy Miklós, Horváth Ferenc, Hosszú József, Király Zoltánné, Kurucz Tibor, Major Beatrix, Major István, Malczanek-Varga Renáta, Mester Kitti, Paksi Péter, Poós László, Rátkai Tamás, Reng Ferenc, Sásdi Tamás, Simon-Szőnyi Beáta, Szabó Veronika, Szabóné László Magdolna, Szaniszló Gábor, Tóth Dávid, Tóth László került fel.