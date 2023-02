Az MCC előadóterme ismét szűkösnek bizonyult, hiszen pótszékekre is szükség volt ahhoz, hogy minden érdeklődő helyet tudjon foglalni. Talán ez nem is véletlen, hiszen egy olyan esemény részleteibe avatta be a hallgatóságot Hahner Péter, ami sokak számára ma is rengeteg kérdőjelet tartalmaz.

A világ legjobban kivizsgált eseménye – így fogalmazott a gyilkossággal kapcsolatban a történész. A számos vizsgálatnak köszönhetően pedig most a székesfehérvári közönség rengeteg információval lett gazdagabb. Az elnököt különböző szituációkban, vagy éppen a feleségét a merénylet után és férje temetésén bemutató képek mellett érdekes térképeket is láthattak a nézők. Ilyen volt például az, amely a gyilkos útvonalát ábrázolta abban az épületben, ahonnan a végzetes lövést leadta, amin pontosan látható volt, hogyan közlekedett a tankönyvraktár emeletei között.

Az elnök halálának körülményei mellett Hahner Péter többek között arról is beszélt, az elkövető, Lee Harvey hogyan ölte meg azt a rendőrt, aki a merénylet után felismerte, és végül hogy lett a gyilkosság áldozata Kennedy gyilkosa.

Az egykori elnök halálával kapcsolatban rengeteg összeesküvéselmelét látott napvilágot az évtizedek során. A feltételezett elkövetők listája mondhatni végtelen. A hosszas és részletes vizsgálatok eredményei viszont azt mutatják, Lee Harvey követte el, méghozzá egyedül. Hahner Péter elmondása szerint a korábban titkosított vizsgálati anyagok csupán 2 százaléka nem ismert még a világ számára. Véleménye szerint, az abban található adatok, amelyek hamarosan szintén a nyilvánosság elé kerülnek, már nem fednek majd fel olyan információkat, amelyek megváltoztatnák az ügy meghatározó részleteit.