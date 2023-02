Igyekeztünk utánajárni, hogy vajon milyen skorpió lehetett, amit a bejegyzés írója látott. Ezért felkerestük Both Zoltán vadállatbefogót, akitől megtudtuk, hogy valószínűleg kárpáti skorpióról lehet szó. Habár a skorpiók esetében nagyon nehéz megállapítani pontosan, hogy milyen fajba tartozik egy-egy példány, mivel számos fajnak rengeteg alfaja is van. Ami még inkább nehezíti a felismerést, hogy jelen esetben tetemet láttak, ami ráadásul több darabban is volt.

– Többször riasztottak már, hogy valahol skorpiót láttak, ami úgy eshet meg, hogy véletlenül hazahozzák magukkal az emberek a nyaralásból. Belemászik a bőröndbe vagy a ruháik, törölközőik közé, amit nem vesznek észre, majd az valahogy kikerül a környezetbe. Így a mostani esetnél sem tartom valószínűnek, hogy egy magángyűjtőtől szabadult volna el, vagy valaki kirakta volna. Ezek a fajok roppant túlélőek, akár egy évig is elélnek táplálék nélkül és alapvetően kisebb rovarokat fogyasztanak. Többnyire lépcsőházakban, résekben bujkálnak.

A vadállatbefogó azt is elmondta, hogy eddig egyszer volt példa arra, hogy nagyobb egyedhez riasztották, akkor egy 17 centiméteres skorpió miatt kapott bejelentést. Ez a fajta azonban jóval kisebb, a kifejlettek, 30-40 milliméter hosszúságúak.

Azt is megtudtuk továbbá, hogy ugyan nem mindegyikhez, de a legtöbb skorpióhoz veszélyes állattartási engedély szükséges.

Vezető képünk illusztráció!