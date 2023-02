Az adótorony megépítését ellenzők szószólója, Kocsis Máté a február 6-án tartott nyilvános ülésen is jelen volt, amikor a képviselő testület elfogadta a tájkép védelemről szóló módosítást, ezzel is elgördítve az akadályt az adótorony megépítése elől. Megkerestük, mondja el, miért érezték szükségesnek, hogy népszavazást kezdeményezzenek és fejtse ki, mi a kifogásuk a toronnyal szemben. Elmondta nekünk az adó toronnyal kapcsolatos véleményét, de utólag egy emailben jelezte felénk, nem járul hozzá a leírtakhoz. Ezt mi természetesen tudomásul vettük annak ellenére, hogy mindazt amit nekünk mondott, egy ellenzéki portálon már korábban lenyilatkozta.

A benyújtott kérdés:

“Egyetért-e Ön azzal, hogy Nádasdladány Község belterületén és külterületén távközlési antennatorony épülhessen.”

Megkérdeztük Varga Tünde polgármestert is a népszavazásra javasolt kérdésről:

– Február 6-án este, a testületi ülés után, azzal búcsúztunk el, hogy mi a tájkép védelemről szóló rendeletet módosítva felszabadítottuk a területet, hogy majd a vállalkozóval beszéljünk, máshová rakjuk a tornyot. Ez volt hétfőn este – a polgármester kihangsúlyozta azt is, a lakosság eddigi kérésének megfelelően tették eddig a dolgokat, hogy a kivitelező vizsgáljon meg más területet, ami alkalmasabb erre. Kedden délelőtt pedig, egy teljesen tagadó kérdéssel álltak elő – tudtuk meg a polgármestertől.

– Most nem tudjuk eldönteni, mit is szeretnének. Egy település három részből áll: belterület, külterület, zártkert, de a zártkert is egy speciális külterület. Ha azt vesszük, hogy belterület és külterület is szerepel a kérdésben, akkor abból az jön le, hogy sehova se legyen. A lakosság által eddig kért módosítást mi megcsináljuk.

A polgármesternek az az elmélete, hiába lesznek majd a fiatalok kezében a legújabb technikák, amiket lehetőségük lenne használni, nem lesz rá lehetőségük, mert a megfelelő infrastruktúra nincs hozzá kiépítve. Félelme az, hogy elhalad a falu mellett a világ, így a település lakosságmegtartó ereje gyengül, elmennek a fiatalok.

– Egész idáig a fejlődés útját képviseltük, mint ahogy nekünk volt szinte a környékben először nap elemeink, pellet kazánok. Nem véletlen, hogy megkaptuk az energiatudatos önkormányzat díjat. Ezt a fejlődést mit továbbra is szerettük volna képviselni, de ha esetlegesen úgy dönt a lakosság, hogy itt nem lesz torony, akkor ez a fejlődés bizonyosan megáll. Hosszútávra kell gondolkodnunk. Az ilyenfajta infrastrukturális beruházás hosszú távú beruházás.

Március 8-án jár le a népszavazás beadásának 30 napos válaszadási ideje, ekkor dől el, az önkormányzat milyen további lehetőségekkel él majd.