Tordason nem régen derült ki, hogy az önkormányzat nem tudja megvalósítani a tervét, mely szerint egységes, szép fasort telepítsenek az egyik utcába, ugyanis a helyszíni szemle során kiderült, többen is ültettek fákat a házuk elé az évek folyamán. Anélkül, hogy az önkormányzattal előzetesen egyeztettek volna.

Az utca közterület!

Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a kerítésen kívül az utca már közterület, amelyre szabályok vonatkoznak. Többek között arra vonatkozóan is, hogyan lehet oda fát, bokrot ültetni. – Tapasztalatok szerint az állampolgárok ma már tisztában vannak azzal, hogy ha fát akarnak kivágni közterületen, arra engedélyt kell kérni és azzal is, hogy a kivágott fa helyett újat kell ültetni. A gond nem is a pótlásként ültetett fákkal van, azt ugyanis, hogy milyen és hány darab fát kell ültetni, a kivágásra adott engedélyben az önkormányzat meghatározza. A probléma az új telepítésű növényekből adódhat és inkább azokon a területeken, ahol korábban nem volt telepítve semmi – vezette be a témát Dornyi Sándor, Szabadbattyán jegyzője, aki azt is rögtön hozzátette:

a vonatkozó kormányrendeletből ugyan nem olvasható ki egyértelműen, hogy a fát ültetőnek kötelessége engedélyt kérnie ültetés előtt. A jegyző viszont úgy gondolja, mivel a közterületi utak és a mellettük lévő területek vagy állami, vagy önkormányzati tulajdonban és kezelésben vannak, ezért az ültetni szándékozónak legalábbis be kellene jelentenie az illetékes önkormányzat felé, hogy fát kíván ültetni az utcára.

Márpedig ez jellemzően nem történik meg.

Nem akárhová és nem akármit

De kit zavar a házam előtti gyümölcsfa? – tehetik fel a kérdést. Például zavarhatja a villamoshálózatot, amibe, ha belenőnek az ágak, gondot okozhat, ezért ilyen esetekben az áramszolgáltató csonkolja a fát, ami aztán hosszú távon lehet, hogy nem is éli túl a műveletet. A gyökerek problémát jelenthetnek a földben futó közműhálózatra nézve és ha a növény – ami lehet tuja, vagy sövény is - olyan helyre kerül az út mellett, ahol zavarja pl. a szomszéd garázsból történő kiállását, mert nem lát ki tőle rendesen, akár balesetveszélyes is lehet. Igaz, jegyezte meg a jegyző, manapság olyan magasnövésű fákat, mint mondjuk a dió, ritkán ültetnek az emberek.

Az utcára történő faültetés kérdésében további probléma, hogy a legtöbb önkormányzat nem szabályozza a településen ültethető fajtákat. Márpedig a közemberek többsége azt sem tudja, hogy az úgynevezett invazív fajták - olyan idegen fajták, amelyek gyorsan terjednek és kiszorítják az őshonosokat – ültetése közterületeken nem engedélyezett Magyarországon. Ilyen többek között a fehér és a gyalogakác, az amerikai kőris vagy a kései meggy.

A termés szabad préda

Utólag persze nem lehet megállapítani, hogy ki és mikor ültette a fát egy-egy ház elé, de az tény, hogy az önkormányzat bizonyos esetekben elrendelheti annak a kivágását, akár a beleegyezésünk nélkül is. Azt sem árt szem előtt tartani, ha egyszer fát ültetnek a házuk elé az utcára, azt kivágni később már csak engedéllyel tudják. A jegyzőtől azt is megtudtuk, hogy a kivágott fa pótlását más területre történő ültetéssel is előírhatják és azzal is számolni kell, hogy ha az új ültetés nem ered meg, akkor a pótlást meg kell ismételni. Az már csak „hab a tortán”, hogy amennyiben az utcára ültetett gyümölcsfáról elviszik a termést, semmit sem tehetünk, legfeljebb bosszankodhatunk.

Egy szó, mint száz: az általunk ültetett fával hosszú távú felelősséget és kötelezettséget is magunkra vállalunk.