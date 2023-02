Fischer József

Fischer József 2010-2019 között már dolgozott polgármesterként Hantosért és az ott élő lakosságért. Mint mondja, a településvezetői megbízás, amelyről vasárnap döntenek a választópolgárok, bő egy évre szól, hiszen 2024-ben esedékes az önkormányzati választás.

A polgármesterjelölt szerint azonban egy kis településen is van tennivaló ez idő alatt. – Egyrészt azokat a dolgokat be kell fejezni, amelyeket Kovácsné Kardos Valéria polgármester asszony megkezdett – emelte ki Fischer József. Ugyanakkor szintén fontos feladatnak érzi a jövőbeni lehetőségek kihasználását, amivel kapcsolatban elsősorban a pályázatokat emelte ki. Úgy fogalmaz, az elmúlt időszak megmutatta, hogy mekkora jelentőséggel bír az energetikai korszerűsítés kérdése és lehetősége. – Mindenkinek húsbavágó a most zajló energiaválság. Éppen ezért bármilyen, ehhez kapcsolódó lehetőség adódik, legyen az napelemrendszer kiépítése, vagy a fűtés korszerűsítése egy-egy ingatlanban, azt meg kell pályázni, mert egy kis település önerőből ezt nem tudja megvalósítani – hangsúlyozta a polgármesterjelölt a jövőre vonatkozóan. Ugyanakkor Fischer József álláspontja szerint vannak olyan kisebb fejlesztések, programok, amelyek lakossági összefogással, társadalmi munkával is megvalósíthatók. A polgármesterjelölt ezeket éppen olyan fontosnak tartja, mint a pályázat segítségével megvalósítható, nagyobb méretű fejlesztéseket. (Fischer József kérésére a bemutatkozó szöveg mellé nem közlünk fotót.)

Koncz Ferenc

Ifjabb Koncz Ferenc képviselőjelöltként korábban már bizalmat kapott Hantos lakosságától, most pedig szeretne polgármesterként tovább dolgozni a településért. A 46 éves családapa, aki gyermekkora óta a településen él és aktívan vesz részt annak közösségi, valamint kulturális életében, számos tervet tűzött ki arra az esetre, ha a lakosság szavazatai alapján ő kerül a polgármesteri pozícióba.

A polgármesterjelölt minden korosztály érdekeit szem előtt tartaná, hiszen legfőbb tervei között a gyermekek jövőjének biztosítása és a nyugdíjasok támogatása egyaránt szerepel. Ifjabb Koncz Ferenc számára fontos a közösségek és a civil szervezetek összetartása, valamint az önkormányzat velük való együttműködése. Ebben a témában úgy fogalmaz, szeretné elérni a kompromisszumképes és kölcsönös együttműködést, támogatást a civil szervezetekkel, a lakossággal kapcsolatban pedig szintén fontosnak tartja az együttműködést, valamint a megfelelő minőségű és elegendő mennyiségű kommunikációt. A polgármesterjelölt céljai között szerepel továbbá Hantos természeti adottságainak megfelelő kihasználása, olyan fejlesztések elindítása, megvalósítása, amelyek a településen tartják és odavonzzák a fiatalokat, valamint a Hantost építő célok megfogalmazása. Ifjabb Koncz Ferenc úgy fogalmaz: – Hiszem és vallom, egy közösség előrehaladása csak együtt, egymásért valósulhat meg.

Koncz Ferenc számára kiemelten fontos az együttműködés

Forrás: Koncz Ferenc

Varga László

A születése óta Hantoson élő Varga László egyaránt fontosnak tartja a település fejlesztését, valamint a közösségek támogatását, összetartását. Számos más terve mellett ezeken dolgozna akkor, ha a lakosság őt választaná a község polgármesterének. Fő célját így fogalmazza meg: – Hantos község részére egy élhető, fejlődő, élőremutató jövőkép megteremtése.

Varga László fontos feladatnak tartja az előző polgármesteri ciklusban megkezdett munkák folytatását, ugyanakkor ezen felül számos tervet fogalmaz meg. Polgármesterként minden generációra nagy figyelmet fordítana, amihez egyebek mellett szorosan kapcsolódik a jelenleg működő civil szervezetek támogatása és új közösségek kialakítása, mint például a működő polgárőrség felállítása. A polgármesterjelölt a fiatalok és nyugdíjasok rendszeres támogatása mellett a szociális háló fejlesztése is kiemelt feladatnak tekinti. A közösségépítéshez kapcsolódó célkitűzései között előkelő helyen szerepel a különböző programok megvalósítása is, mint a gyermek számára tervezett készségfejlesztő és ismeretterjesztő foglalkozások, táborok és kirándulások. Mindezek mellett a polgármesterjelölt természetesen a település fejlesztését is rendkívül fontosnak tartja. Céljai között szerepel a költségvetés fenntartása, pályázatok, parkfejlesztés, és új utcák megnyitása is. Varga László hangsúlyozza: – Célom a község vezetése és valamennyi lakója közötti bizalom erősítése.

Varga László polgármesterként egy élhető, fejlődő, élőremutató településért dolgozna

Forrás: Varga László

Weywara Gábor Tibor

Weywara Gábor Tibort építészmérnökként, jelenleg főállású szakmai elmélet tanárként, önkéntes területvédelmi tartalékos katonaként és hivatásos tűzoltóként ismeri a hantosi lakosság. Pályafutása során tizenkét év közigazgatási és több év vezetői tapasztalatot szerzett, amelyeket most Hantos érdekében kamatoztatna. Polgármesterként elsősorban a közösség építésén és az összetartás megteremtésén dolgozna.

Tapasztalatai szerint a hasonló méretű települések sokkal előrébb tartanak Hantosnál, ami a sikeres pályázatoknak, a településen belüli összefogásnak köszönhető. – A Fejér megyei Mérnöki Kamara alapító tagja vagyok, minden olyan jogosultsággal rendelkezem, amelyeket a nagy cégek mindig elfogadtak. Építkezéseket ellenőriztem, vezettem és több olyan cégnél dolgoztam, ahol rendszeresen adtak be pályázatokat. Tudom, hogy jól előkészített és megírt pályázatok nélkül nem létezik semmilyen eredmény – fogalmazott Weywara Gábor Tibor. Mint mondja, több kisebb településen látható, hogy összefogással milyen messzire lehet jutni, még a jelenlegi nehéz helyzetben is. Polgármesterként azon is dolgozna, hogy a közösség érdekeit messzemenően szem előtt tartva előrébb jusson a település. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmaz, a cél, hogy a lakosok „egymás kezét fogják meg és ne mindig egymás torkát”. A polgármesterjelölt úgy véli, ezzel a szemléletváltással, együttesen végre elindulhatnának a stabilitás és a fejlődés útján. Weywara Gábor Tibor kiemelte, mindenképpen szeretné a falunak azt a segítséget megadni, amit korábban szülei is tettek.

Weywara Gábor Tibor célja a közösségépítés és az összetartás megteremtése

Forrás: Weywara Gábor Tibor