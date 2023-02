Nem tart a felázott föld 1 órája

A gyakran viharos szél feldönti a hóvédműveket

Fejérben több helyen is feldöntötte a szél a hófogókat, néhol egész sorokat zilált össze a vihar. Korábban ez csak elvétve történt, most, főleg a 110 km/órás szél után több helyen is látni ilyeneket. A védművek sorsáról a Magyar Közutat kérdeztük.

Palocsai Jenő Palocsai Jenő

Sok karó a földben maradt, de a szélviharban elszabadultak a pányvák, amiknek a helyén kellene tartani a hóvédműveket Fotós: Palocsai Jenő / FMH

Olvasóinkban felmerült a kérdés, hogy miért nem tudtak sok helyen ellenállni a hófogók a szél nyomásának, hiszen még a havat is el kellene bírniuk? A hírlap által továbbított kérdésre Pécsi Norbert Sándor válaszolt. A Magyar Közút Zrt kommunikációs osztályvezetője azt nyilatkozta: - A hóvédművek célja az, hogy a közúton hófúvás miatt hóakadály ne alakuljon ki. Ősszel helyezzük ki őket a mezőgazdasági művelés befejezését követően és huzallal fa karókhoz pányvázzuk. Általános esetben a téli időszakban a talaj fagyott állapotú, így megtartja a pányvázó karókat. Ha a talaj nem fagyott és viharos szél fúj, akkor a szél képes ezeket a hóvédműveket feldönteni. Ez fordult elő február 4-én is, amikor 100-110 km/óra sebességű szél fújt. Ekkora szélterhelést ezek a szerkezetek nem viselnek el. Megkérdeztük azt is, mi lesz az összedőlt sorok sorsa, vagyis, hogy tervezik-e felállítani őket, vagy a közelgő tél vége miatt már nem érdemes? A kommunikációs vezető így felelt: - Feladatellátásunkat az országos közutak kezelési szabályzata írja elő. A vonatkozó rendelet szerint a hóvédműveket a téli úttisztítási kötelezettség megszüntetését követően, legkésőbb minden év április 15-éig kell összegyűjteni. Mivel a téli útüzemeltetési időszak legkorábban március 15-én zárul, szintén jogszabályi előírások alapján, ezért a feldőlt hóvédművek helyreállítását folyamatosan végezzük. Korábban megszoktuk, hogy mindegyik hófogó fából volt, aztán jöttek a fémek. Ma már van fém és műanyag szalag is. Megkérdeztük a Közutat arról is, hogy hol, melyik fajta a jobb? Pécsi Norbert Sándor elmondta: - Anyagukat tekintve ezek fémszál erősítésű műanyag hálók. Ezt vagy fém keretre erősítjük és kerettel együtt helyezzük ki (képünkön) vagy tekercsként használjuk. A tekercseket földbe szúrt fém lábakra akasztjuk. Mindkét esetben a hossztengelyükre merőlegesen két irányban több helyen kikötjük. A háló UV stabil, így sokszor kihelyezhető, elhasználódása után újrahasznosításra kerül. Korábban kizárólag keretre erősített rácsokat használtunk, de ezek tárolása nagy helyigényű, mozgatásuk balesetveszélyes. Újabban egyre inkább tekercsben alkalmazzuk. A korábbi időszakban fa anyagú, lécekből ácsolt keretek töltötték be a hóvédművek szerepét. Ezek azonban hamar tönkrementek, ezért ma már ezt a típust nem alkalmazzuk. A fém anyagú hófogók szállítása, felállítása nehézkes volt, illetve gyakran eltulajdonították, így ma már ezt a típust sem alkalmazzuk. A feldőlt hófogók tehát visszakerülnek a helyükre, és továbbra is védik az utakat akár a nagyobb hóátfúvásoktól is. Azt csak remélni lehet, hogy a 2013-as hóhelyzet nem ismétlődik meg ezen a tavaszon.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!