A 2019-ben megalakult Csoóri Sándor Társaság évről-évre megemlékezik a Zámolyon született, Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth- és József Attila-díjas költő, esszé- és prózaíró Csoóri Sándorról. Nem volt ez másként idén sem, amikor is a társaság tagjai és az irodalomkedvelők összegyűltek Fehérvár belvárosában.

Az estet a költő unokája, Csoóri Sándor „Sündi” nyitotta meg zenei előadásával, majd Csengey Márton szavalatát hallgatták a jelenlévők. A technikának köszönhetően Csoóri Sándor is megjelent a teremben, a közönség egy vele készült interjú archív felvételének részletét láthatta a képernyőn.

Az estet a költő unokája, Csoóri Sándor "Sündi" nyitotta meg

Fotós: Fehér Gábor

– Csoóri Sándorról elmondhatjuk, hogy legismertebb és egyben legkedveltebb versei jelentős olvasótábort toborozva évtizedek óta magabiztosan járnak a szerző előtt, akár legrangosabb országos vagy Kárpát-medencei szavalóversenyek állandó szereplőiként is – mondta Csoóri Sándorról Vári Fábián László Kossuth-díjas költő. Egykori pályatársa szociográfiai és esszéíró pályafutásával kapcsolatban így fogalmazott: – Azt csak a feltételek nélkül kedvelt és tisztelt gondolkodóval, Hamvas Bélával tudnám párhuzamba állítani.

Vári Fábián László előadásában két verset is hallhatott a közönség. Míg az egyik Csoóri Sándor költeménye volt, addig a második egy, a költő nyolcvanadik születésnapjára, Váradi Fábián László tollából született alkotás.

A program során bemutatták a Csoóri Sándor 90, Csanádi Imre 100 címet viselő tanulmánykötetet, amely az első olyan kötet, melyet a Csoóri Sándor Társaság adott ki. – Néhány évvel ezelőtt Zámolyon emlékeztünk a 100 éve született Csanádi Imrére, illetve a 90 éve született Csoóri Sándorra. Erre a konferenciára nagy nehézségek árán került sor, hiszen a járvány akkor is közbeszólt, viszont 2021-ben sikerült a zámolyi református templomban megvalósítanunk ezt az emlékülést – mondta Bakonyi István irodalomtörténész, a Csoóri Sándor Társaság elnöke. Ennek a konferenciának az eredménye a ma bemutatott kiadvány, amely azon előadásokat tartalmazza, amelyek az emlékülésen elhangoztak.

Az estet Isabella Caussanel és Csoóri Sándor „Sündi”, az Ötödik évszak zenekar tagjainak rövid koncertje zárta.