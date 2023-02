Bencze Tamás munkásságát talán nem kell senkinek sem bemutatni. Neve mára már teljesen egybeforrt az általa 2004-ben alapított I. András Király Lovagrend nevével, melynek nagymestereként, a katonai hagyományőrzést szívügyének tekinti. Az elmúlt több mint egynegyed esztendőben számos kiállítás és interaktív program fűződik a nevéhez.

Ahogy Kalincsákné Molnár Zsuzsannától, a Tolnai utcai tagkönyvtár vezetőjétől megtudtuk, a székesfehérvári lovagrend ezúttal sem hazudtolta meg magát: az előző hét közepén ismét ámulatba ejtette a könyvtárba érkező harmadikos szentimrés diákokat.

– A Petőfi-emlékév kapcsán szerveztük ezt a rendezvényt, amely ismét hatalmas sikert aratott. Az I. András Király Lovagrend nagymestere, Bencze Tamás és társa Izsay Ferenc bemutatták, elmesélték a szabadságharc eseményeit korhű ruhában, majd a gyermekek nagy-nagy örömére „A Kőleves" című magyar népmesét is elregélték. A csillogó gyermeki szemek és a nagy nevetések sem maradhattak el a népimesétől. A szegény vitéznek ugyanis sikerül rászednie egy idős asszonyt, hogy főzzenek az ő csodakövéből finom levest, ami olyan jól sikerült, hogy még a tíz ujjukat is megnyalták utána – eleveníti fel Kalincsákné Molnár Zsuzsanna a történetek, akitől azt is megtudtuk, hogy a tagkönyvtár és Bencze Tamás kapcsolata már hosszú évekre nyúlik vissza és hamarosan újabb hasonló eseményre várják a lurkókat. A fellépő ismét az I. András Király Lovagrend lesz, korhű ruhában tart majd élvezetes előadást.

Emellett pedig ne feledjék – hívta fel a figyelmünket a tagkönyvtár vezetője –, hogy március 1-től igazi drágakövek érkeznek a Tolnai utcába, köztük a 2023-as év ásványa, az antimonit. Az erről szóló írásunkat ITT olvashatják.