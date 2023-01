Egy minisztertanácsi határozat rendelkezett 1952-ben a megyei könyvtárak létrehozásáról, ily módon a Vörösmarty Mihály Könyvtár 2022-ben ünnepelte fennállásának 70. évfordulóját. Az ünnep apropóján az Országos Könyvtári Napok keretében 70 év – 70 kép a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár történetéből címmel nyílt fotókiállítás, melyen nyomon követhető a könyvtár épületének fejlődése, s látható az is, egykoron igazi közösségi térként funkcionált a bibliotéka. Író-olvasó találkozók és jeles események elevenednek meg a fotókon, melyek sorra veszik azon intézményvezetőket is, akik kitartó munkájukkal járultak hozzá a könyvtár folyamatos és töretlen fejlődéséhez.

A tárlat fotóanyaga immáron a virtuális térben, a Vörösmarty Mihály Könyvtár helyismereti csoportjának online felületén, a helyismeret.vmk.hu oldalon is elérhető, s bárki számára megtekinthető.