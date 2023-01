Az egyetemi élet egy kicsiny szeletébe nyerhettek bepillantást a felsőoktatási felvételi előtt álló diákok a Kodolányi János Egyetem fehérvári nyílt napján, ahol Kovács László oktatási rektorhelyettes mutatta be az érdeklődőknek az egyetemet és a fehérvári képzési helyen tanulható szakokat.

Fotós: Nagy Norbert / FMH

– A nyílt nap alkalmával az érdeklődő diákok és szülők találkozhatnak az oktatóinkkal, tanszékvezetőinkkel, és a személyes jelenlétnek köszönhetően jobban meg tudjuk mutatni, hogy mi is vár azokra a diákokra, akik a Kodolányit választják. Belemegyünk a tantervi részletekbe és azokba a sajátosságokba is, amelyek megkülönböztetnek bennünket a többi egyetemtől, így a leendő hallgató pontosan tudhatja, hogy melyik intézményt miért érdemes választani. Kiemelném, hogy viszonylag rugalmasan tudunk alkalmazkodni a hallgatóink élethelyzetéhez, akár személyre szabottan is foglalkozunk a hallgatói kompetenciafejlesztéssel. – fogalmazott kérdésünkre Kovács László. Kiemelte, tanulmányaik során már a munkaerőpiaccal is találkozhatnak a hallgatók, akiknek bármely szak esetén lehetőségük van arra, hogy néhány szemesztert külföldi egyetemeket teljesítsenek.

Az oktatási rektorhelyettes arról is beszélt, továbbra is egyedülálló és igencsak népszerű az intézmény képzési palettájában az előadó-művész képzés, valamint sokan érdeklődnek a turizmus-vendéglátás szak iránt, mely képzést országos viszonylatban a Kodolányi indította el elsőként, reagálva a munkaerőpiaci igényekre.