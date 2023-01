Hogyan is jutott az utolsónak mondott Árpád-házi királyunk III. András a magyar trónra? Azért ez nem volt annyira egyértelmű, hogy II. András unokája, utószülött István fia valaha is a magyar uralkodó lehet.

A történet szerint II. András királyunk három feleséget is elfogyasztott életében. Harmadik nejét az itáliai Estei Beatrixot halála előtt néhány hónappal vette nőül. Férje halálakor a fiatal királyné már állapotos volt, de sem az udvar, legfőképpen pedig a király két felnőtt gyermekei, a később IV. Béla néven királlyá koronázott fia és öccse, Kálmán sem volt hajlandó testvérükként elismerni. Az udvarnál az a szóbeszéd járta, hogy a gyermek nem az idős II. Andrástól származott, hanem Apod fia Dénes főúrtól és a királyné viszonyából.

Béla és Kálmán ennél az oknál fogva fogva tartották Beatrixot, akinek sikerült megszöknie és meg sem állt Itáliáig, ahol életet adott egy kisfiúnak. Hogy egyértelműen tudomására hozza a kételkedőknek is fia származását, Szent István magyar király után Istvánnak keresztelte. Beatrix és családja abban a szellemben nevelték Istvánt, hogy törvényes utódja az egykori királynak, akinek valós igényei lehetnek a magyar trónra, ha annak eljönne az ideje.

István Velencébe ment, ahol elvette a város legtehetősebb polgárának a lányát. Házasságukból egy fia született, akit a nagyapja után Andrásnak kereszteltek.

István azzal a tudattal halt meg, hogy ő II. András, néhai magyar király fia és ezzel a meggyőződéssel adta át örökségül fiának a Szlavónia hercege címet is.

IV. Béla halálát követően fia, V. László ült a trónra, majd rövid uralkodását követve IV. László lett a király. A fiatal uralkodó viszont korán és gyermektelenül távozott az élők sorából.

Bár Andrást pártfogói már többször is Magyarországra hozták, nem titkolt szándékkal, de nem jártak sikerrel. IV. László halálával viszont már a magyar főurak is belátták, nincs más esély arra, hogy Magyarország ne kerüljön a Habsburgok kezére, mint Utószülött István fia, András.

IV. László halála után két héttel, 1290. július 30-án Székesfehérváron András fejére került a korona. Uralkodása hirtelen ért véget, az anekdota szerint nem kizárt, hogy méreg végzett a királlyal, ahogyan a néhány hónappal korábban elhunyt anyját is megmérgezhették. III. András egy leány gyermeket nemzett Erzsébetet, aki viszont sosem ment férjhez és gyermeke sem született. Életét egy zárdában élte le.

III. András halálával, a történészek szerint az Árpád-ház is kihalt. Hogy ő volt-e valójában az utolsó aranyág az Árpád-ház családfáján, talán sosem derül ki. Ezt talán csak a nagymama titkos naplójában van leírva, ha volt ilyen.