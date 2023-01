Januárban keresnek meg a legtöbben életmódváltással kapcsolatban – mondta Tinódyné Liszi Helga sárbogárdi zumba-oktató.

– Sajnos azt kell mondjam, hogy a kezdeti lelkesedés hamar alább hagy. Legyen a cél egy álom alak vagy egy egészségtudatosabb élet, sokan tanácstalanok, hogyan fogjanak hozzá. Az életmódváltással kapcsolatban a legnehezebb dolog a kezdés. Viszont, ha sikerül belevágnunk és ha elég kitartóak vagyunk, idővel az eredmény szemmel látható lesz! Az egyik legfontosabb, hogy tudjuk mit szeretnénk! Határozzunk meg egy reális célt! Mennyit szeretnénk fogyni? Mikorra szeretnénk elérni az álom formánkat? Figyeljünk oda a rendszeres étkezésre és a rendszeres testmozgásra!Legyen az egy intenzívebb séta, zumba, erősítő edzés, bármi, ami jól esik, ami mosolyt csal az arcunkra, ami boldoggá tesz! Ha tehetjük vonjuk be családtagjainkat, barátainkat! Legyen az egy közös túrázás, biciklizés, számtalan lehetőség közül választhatunk! A legfontosabb: az életmódváltás nem megy egyik napról a másikra, legyünk kitartóak és a befektetett munka meghozza a gyümölcsét!

Tinódyné Liszi Helga sárbogárdi zumba-oktató.

Horogné Gászler Dóri szintén Sárbogárdon él, hip-hop tánctanár. – Mivel hozzám gyerekek járnak inkább táncolni, így az újévi fogadalmakról nem nagyon szoktunk beszélni, talán annyi szóba szokott jönni a nagyobbak körében hogy “többet fogok tanulni”? Amit remélem be is tartanak és az új évben is rendesen fognak edzésekre járni, hiszen pár nap és újra elkezdődik a táncteremben az élet amit személy szerint én nagyon várok mert sok tervem van az idei évre. Amit én biztosra megfogadtam, hogy nem hagyok semmit az utolsó pillanatra és még nagyobb erőbedobással fogok koncentrálni a tanításra!

Hasonló véleményen van Juhász-Reiter Mónika személyiedző is, aki szerint az egyik fő oka, hogy idő előtt feladják az újévi fogadalmakat az emberek a sportterén, hogy elfogy a lendület és a lelkesedés. Ha rövid időn belül nem tapasztal az ember változást, akkor elmegy a kedve és sajnos feladja. De mint mindenhez, ehhez is idő kell.

– Sokan döntünk szilveszter éjszaka arról, hogy a következő évben többet sportolunk, egészségesebben étkezünk, odafigyelünk az egészségünkre és mozgással tartjuk karban magunkat, hogy fittek és energikusak legyünk. De, sajnos manapság hamar megfeledkezünk arról amit az új évre megfogadtunk. Nem mindig helyezzük előtérbe saját magunkat, az egészségünket amit a sporttal és annak szeretetével el tudnánk érni. Szerencsére ismerek olyat is, aki ezekkel a gondolatokkal évről évre megdönti a saját rekordját. Mindig van újabb cél, amit jó motivációval és kitartással könnyedén el lehet érni!