Ez pedig azt jelenti: a házat végre ismét a régi funkciójának megfelelően lehet használni és mivel a koronavírus sem szól már közbe, nincs akadálya a programok újraindításának. Ám hogy milyen tartalommal töltik meg, milyen korábbi programok maradnak és milyen újak indulnak az épületben, az még csak most körvonalazódik. Ezzel kapcsolatban már megtartották az első egyeztetést, amelyre a 2020. decemberében nyugdíjba vonult Szabó István helyét átvevő Barabás Attila, közművelődési munkatárs várta az érintetteket.

A művelődési házban 2020 előtt működött baba-mama klub, tartottak női tornát és jóga foglalkozásokat, de ott próbált a helyi néptáncegyüttes, és a mazsorettcsoport is. Úgy tűnik, ezek ismét visszaköltöznének az épületbe. – Én is nézegetem, milyen lehetőségeink vannak különböző szakkörök indítására, amikre korábban is kaptunk ajánlatokat, csak helyünk nem volt arra, hogy valamelyiket beindítsuk – mondta el Barabás Attila, aki hozzátette, a délutáni időpontok egy része már el is kelt. Többek között a nyugdíjasok is jelezték a teremigényüket és az óvodából áttelepülő harcművészeti egyesület mellett várhatóan érkezik egy másik is, akik ott tartanák a foglalkozásaikat.

Úgy tűnik tehát, hamarosan újraindul az élet a szári művelődési házban.