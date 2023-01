Egy Magyar Falu Program által támogatott beruházás zajlik Bodajkon, két, egymással szemben álló utcán. A pályázati összeg 40 millió forint volt, ám már a beadás pillanatában lehetett tudni, hogy ez az összeg nem elegendő, ezért a város önkormányzata további 10 millió forintnyi önrészt vállalt be, hogy a városközpont elnyerje a már évekkel korábban megálmodott, végső formáját. Ezt már Wurczinger Lóránttól tudtuk meg. A polgármester a részletekről azt mondta: -A Petőfi Sándor és Dózsa György utca egy pályázat keretében készül. Azért ezek, mert ez a két szakasz volt a legkritikusabb itt a központ környékén. Ahogy elindulunk a gyógyszertártól fel, a temető felé, egészen a elágazásnál található festékboltig lesz felújítva a Dózsa. A kis Petőfi utcaszakasz viszont már teljesen térköves lesz, méghozzá a vastagabb, 8 centis térkőből, hogy kapcsolódjon a burkolat látványában is a tó környékére tervezett változásokhoz. A cél az, hogy belváros jellege legyen a mozi, a tó, a hivatali épület környékének.

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

Mint megtudtuk, emiatt forgalmi rend változás is lesz, ugyanis a nagy tengelyterhelésű járműveket erre a térkövezett szakaszra nem engedik majd be.

A műszaki tartalomról azt nyilatkozta a városvezető: -Fontos eleme a Petőfiben zajló munkáknak, hogy lefedtünk egy árokszakaszt is és zúzalékkal terítettük az út szélét. A tó felé vezető lépcsőig lehetett csak letérkövezni, utána összeszűkül a térköves rész az út szélességére. A másik utcában vagyis a Dózsában jelenleg is zajlik az árok lefedése. A butiksor mellett az úttest aszfaltos lesz és a fedett árok kap egy K-szegélyt és ott is lesz egy zúzalékkal terített padka. Lesznek víznyelő aknák is itt, és az elmúlt napok esőzései már be is bizonyították, hogy jól működik a vízelnyelő rendszer. Már csak a szegély van hátra, illetve az aknafedelek szintre emelése és mehet az aszfaltozás.