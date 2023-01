Habár augusztus – a verseny hónapja – még messzinek tűnik, már most megjelent az évek során egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Sárosd Kapa-Kupa idei évi versenykiírása. Az előző évekhez képest néhány szabály és a lebonyolítás is változik. Az újdonságokat az esemény szervezője Sztupa Balázs foglalta össze.

– Már a tavalyi versenyen eldöntöttük, hogy módosítani fogunk a versenykiíráson. Láttuk az elkészült gépeket és a hajtók leleményességét, és úgy éreztük, újra bele kell vinnünk egy kis csavart. Úgy éreztük, hogy ki kell egészíteni a kiírást, aminek legfőbb célja, hogy biztonságosabbá tegyük a futamokat és még izgalmasabbá váljon a verseny lebonyolítása. – kezdte a Sárosd Kapa-Kupa szervezője.

Mindezek értelmében a versenygépeket és a lebonyolítást érintően is kisebb-nagyobb változásokra számíthatnak a nevezők és a közönség is.

– Szigorítottunk a gépeken, az eddig engedélyezett külső láncmeghajtásokat és ékszíjhajtásokat kivettük, próbáltuk egy kicsit visszaterelni a gépeket a hagyományos kapálógépek irányába. Ez egy fontos változás, mert régi gépeket is érint, amiket át kell alakítani, módosítani kell rajtuk, ilyen szempontból akik először szeretnének nevezni, azoknak könnyebb dolguk lesz. Így biztonságosabb és kicsit lassabb gépek épülhetnek. – tette hozzá Sztupa Balázs, aki kiemelte, ugyancsak szigorúbb szabályok határozzák meg a fékberendezések milyenségét, valamint az idei évben a lábgáz helyett kizárólag kormánygázzal futhatnak a gépek és az önindító használata is tiltólistára került.

A hagyományos meghajtású kapálógépek irányába terelik idén a versenyzőket

Fotós: Nagy Norbert / FMH

Ami a verseny lebonyolítását illeti, az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy habár a délelőtti órákban még felfokozott izgalom övezi a futamokat, a késő délutáni futamzárásra akaratlanul is elfáradnak a nézők, lankad a figyelem. A kezdeti izgalmak fenntartása érdekében a megszokott lebonyolítási rend megtartása mellett egy sprintfutamot is láthat a közönség.

– Az első ötven versenykör selejtezőfutamként zajlik, a legjobb hat helyezést elérők bejutnak egy úgynevezett döntőfutamba. Ez egy sprintfutam lesz. Ekkor kiveszünk a pályáról minden olyan akadályt, ami megállásra készteti a versenyzőket, csak az áthaladós akadályok – például a vizesárok, a kavicságy, a rázató – maradnak, fel- és lepakolós feladatok itt már nem lesznek. Ezek már viszonylag gyors futamok lesznek, ezért bízunk benne, hogy a döntősök versenyét is nagy érdeklődés övezi majd. – magyarázta a változásokat a szervező, aki hangsúlyozta, bízik abban, hogy a módosítások új színt visznek a már hagyományosnak számító, évről évre egyre többeket vonzó versenybe.

A részletes versenykiírás bárki számára elérhető a Sárosd Kapa-Kupa honlapján, így aki szeretné mielőbb felkészíteni kapálógépét az idei megmérettetésre, az már most tanulmányozhatja a verseny szabályait.