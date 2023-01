Nem kevesebb mint 18 csapat állt a rajtvonal, pontosabban az üstök és bográcsok mögé, hogy olyan forralt bort készítsenek, amilyet soha még, vagy éppen, hogy olyat amilyet mindig szoktak és már ősi, akár több generációs bevált receptje van.

Ez a csapat létszám és mellé a 19 bor minden idők második legjobb eredménye, úgyhogy majdnem rekordot döntött a rendezvény, mondta Wurczinger Lóránt polgármester, akitől azt is megtudtuk, hogy ez az esemény az egyik legsikeresebb az összes önkormányzati rendezvény közül, mert mindig sokan látogatnak a tó partján megtartott borozásra, és mert mindig rendkívül jó a hangulat.

A tűzoltószertár melletti területen egy Holdsarló alakban álltak fel a csapatok, illetve az üstök, bográcsok. Mindenki más-más titkos összetevőre esküszik. Volt aki kizárólag vörösbort használt, de sok fával fűtött edényben fehérbor keveredett a fűszerekkel és a cukorral. A forralt borból felcsapó illatos gőz, a füsttel együtt szállt aztán tovább a víz felett pontosabban a Bodajki tó felett, ugyanis nemcsak a fahasábok, de a kürtőskalács sütője és a különböző húsok grillezése is hozzájárult úgy a hangulathoz, mint az illatok orgiájához.

A délután háromkor kezdődő esemény csúcspontja a hat órakor kezdődő eredményhirdetés volt. Wurczinger Lóránt a bodajki önkormányzat nevében minden résztvevő csapatnak oklevelet adott át és a dobogóra került csapatoknak fából készített bortartó, illetve pálinka kínáló is jutott. De, ahogy minden évben, 2023 ban is kiosztottak még két különdíjat például egy üvegből készült boroshordót. Az idei bajnok az immár lassan 22 esztendeje működő Csókakői Szent Donát Borház csapata lett.