A református gyülekezet temploma és iskolája Enyingi Török Bálint hajdani földvárának helyére épült. Az egykori várúr emlékoszlopa hazánk első kültéri emlékműve volt, és már 2002 óta őrködik a templomkertben. Ez adta az ötletet, hogy az iskola kültéri játékai között is legyen olyan, ami erősíti a gyerekek helyi kötődését. 21 évvel az emlékoszlop után most a gyülekezet iskolája állított emléket Enyingi Török Bálintnak egy négytornyú vármászókával. A színes tornyok hamar benépesültek és az újdonsült kiskatonák hősiesen védik a betolakodóktól és értesüléseink szerint, a régi várdombon épült új vár már annyiszor cserélt gazdát, hogy azt megszámolni sem tudjuk, mindenesetre törököt eddig még nem fogtak.

Az egészségtelen levegő ép olyan ellenségünk tud lenni, mint hajdanán a török csapatok

Forrás: Iván Géza

A területvédelem mellett mára már környezetünk védelme is fontossá vált. Bár lényeges a katona védelem, amit már a vár biztosít az iskolának, egyéb fronton is nagyot léptek. Egy apró kis eszközzel is gazdagodott az iskola. A Levegő Munkacsoport egy levegőtisztaságmérő-készüléket adományozott az enyingi iskolának, ami január 6 óta méri a 64-es főút mellett a levegő szállópor koncentrációját. Az eszköz telepítésének a célja, hogy az iskola diákjai tudatosabban ügyeljenek a teremtett világra és saját egészségükre. Enyingen a főút forgalma mellett nagyon komoly környezeti terhelést jelent a tűzifa mellett – vagy helyett használt – egyéb anyagok eltüzelése, illetve a rendszeres gumi és egyéb szemét égetése is. A Levegő Munkacsoport még 15 hasonló készüléket tud iskolák számára ajándékozni, így településekről is várják a további jelentkezőket. A készülék egyébként a PM 10 és 2.5 szállópor koncentrációt, hőmérsékletet, páratartalmat és a légnyomást méri.

A mérési adatokat a www.opensensemap.org oldalon meg is tekinthetik az érdeklődők.