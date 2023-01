Ahogy a mondás is tartja: „Bevált recepten ne változtass!" – ebben a szellemben készülnek 2023-ban is a derék kislángiak. A kupica pálinka lehörpintése már olyan valóságos rituális előírás, így idén sem maradhat el kezdésként, mert a szúráshoz, a lefogásához és a feldolgozáshoz kell az erő – vallja a településvezető, aki elárulta, hogy lesz itt minden, mi szem-szájnak ingere, minden lakót és érdeklődőt szeretettel várnak.

– Itt a jó hangulat a lényeg: az, hogy a régi barátok, ismerősök újra látják egymást, egy kicsit lelassítanak, és minőségi időt töltsenek el együtt. Persze az sem baj, ha új ismertségek kötődnek a darálás, gyúrás, töltés és sütögetés, vagy éppen a jóízű lakmározás közben. Beszélgetnek, szórakoznak a falubeliek és a hozzájuk látogatók ilyenkor, terülj, terülj asztalkám mindenhol, s jól fogynak a válogatott itókák is. Több százan szoktak részt venni ezen a rendezvényen és reméljük, ez február 25-én sem lesz másként – mondta Rumpler Tibor, majd részleteket is elárult.

– Ismét velünk lesz Domokos László erdélyi származású színész, aki már szinte hazajár ide és már-már sztárséfeket meghazudtolva készíti el a székelyföldi különlegességeket: lesz itt orjaleves, puliszka, hét nyelven beszélő oldalas és még ki tudja mi sül még ki a kemencében – meséli mosolyogva a polgármester. Hozzátette, hogy természetesen idén is ellátogat hozzájuk R. Kárpáti Péter is, aki egyike lesz annak a szakmai zsűrinek akik eldöntik, hogy melyik csapatnak a legfinomabb a kolbásza. Mint megtudtuk – ahogy lenni szokott – idén sem lesz megkötés, hiszen mind más-más ízvilágra és technikára esküszik. Az elmúlt több mint egy évtizedben egyesek hagyományos kolbászt, míg mások gombával, kukoricával vagy éppen konyakkal ízesített húst készítettek. A nevezéssel és a programmal kapcsolatos részleteket pedig hamarosan közzé is teszik a weboldalukon és a különböző kommunikációs felületeiken, zárta beszélgetésünket a faluvezető.

Vezető képünk illusztráció!