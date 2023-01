A hagyományokhoz hűen, idén – a járványidőszak után – ismét egy közös tájékoztató fórummal indították az évet a Székesfehérváron működő nyugdíjas szervezetek, egyesületek és klubok vezetői. A polgármester tájékoztatóját az év tervezett városi programjaival kezdte. Mint mondta, az energiahelyzet okán olyan jelentősen nőttek meg a költségek, hogy ezt figyelembe véve igyekeznek egy olyan stabil költségvetést tervezni, amely biztosítja az önkormányzati intézmények biztonságos működését és az ott dolgozó közel négyezer munkavállaló stabilitását is. Ezért több területen takarékoskodni kell, ezek egyike a rendezvényeké. A város mindegyik nagy rendezvénye a tervek szerint megvalósul, csak az időtartamban és a programösszetételben lehetnek változások.



Szólt a Nyitott tornatermek program keretében jelenleg elérhető, nyugdíjasoknak szóló tornákról, valamint a nyitva tartó kulturális intézményekről. A polgármester elmondta azt is, a tervek szerint március 1-jétől ismét kinyit a Vörösmarty Színház, március 31-től a Székesfehérvári Kulturális és Közösségi Központ közösségi házai, valamint a Szent István Király Múzeum kiállítóterei, majd április 30-tól a Vörösmarty Mihály Könyvtár összes részlege.



A tájékoztató zárásaként Cser-Palkovics András beszélt azokról a pénzbeli forrásokról, amelyeket a saját költségvetéséből nyújt a város a nyugdíjasok és nyugdíjas közösségek részére. A közösségek támagtására az idei évben is lesz lehetőség, a költségvetés tervezése időszakában úgy látják, hogy a különböző alapok pénzösszegében nem lesz változás.