Egy település, amit mindenki másért szeret. Van, akinek ékszerdoboz rejtett kincsekkel, másnak maga az óceán, míg valakinek egy otthon, összetartó közösséggel. Önnek mit jelent Előszállás?

– Egy ékszerdoboz, telis-tele látható és rejtett kincsekkel. Születésemtől fogva itt élek, a munkám is ideköt ehhez a faluhoz. Ez a település tehát az otthon is. Emlékszem általános iskolában 1986-ban volt egy pályázat „Ha megnövök” címmel, amelyen mi is részt vettünk. Én már akkor azt mondtam, hogy ha megnövök népművelő (akkor még így hívták!) akarok lenni. És igen, az álmok, ha nagyon akarjuk, akkor valóra válnak! 2005 óta dolgozom művelődésszervező és könyvtáros munkakörben, előtte pedig az általános iskolában tanítottam. Önkormányzati képviselő is vagyok 2014 óta.

Látható kincsek közé tartoznak például a természeti értékeink, épületeink. Vannak olyan híres embereink, akik bár életvitelszerűen már nem itt élnek, de büszkék arra, hogy egykor ők is ebből a faluból indultak el. Vannak olyanok, akik ügyesen fúrnak, faragnak, festenek, horgolnak, hímeznek, verseket írnak. Egy részükről tudjuk is, hogy kik ők, mert ismerjük vagy láttuk már munkáikat, és vannak olyan rejtett kincseink is, akik még nem léptek elő a rejtekükből, esetleg csak a szűk család tudja róluk, hogy milyen értékek lapulnak otthon, a négy fal között. Remélem, hogy egyszer majd ők is megmutatják kilétüket.

Mindenképpen beletenném ebbe az ékszerdobozba az összetartó közösséget, mert enélkül nem tartanánk ott, ahol most tartunk. Nagyon örülök, hogy a helyi fiatalok összefogtak (Előszállási Ifjúsági Egyesület) és minden program szervezésében vagy lebonyolításában részt vesznek. Az adventi időszakban minden hétvégére szerveztek egy kis eseményt a gyertyagyújtás mellé és nagyon nagy sikere lett az adventi ablakvadászatnak is. De elmondhatom, hogy óvodás korúaktól egészen a szépkorúakig mindenki aktívan dolgozik a faluért egész évben.

2022-ben is kijutott az érzelmes pillanatokból és a különböző színes eseményekből Előszálláson. Melyik volt a személyes kedvence?

– Számomra mindig az a legkedvesebb, amit éppen szervezünk. Minden rendezvény mögött kemény csapatmunka van, mindig más-más szervezőgárdával dolgozok együtt. Egy-egy rendezvény megszervezése és lebonyolítása nem „egyemberes”. Jó látni és tapasztalni, hogy az összefogás csodákra képes. Tavasszal például a húsvéti rendezvényünket a Hagyományőrző Nyugdíjas Klub szervezi évek óta. Műsort adnak az óvodások és az iskolások, majd ezt követően játszóház várja a gyerekeket, amelyet a klub által felkért civil szervezetek tagjai, illetve lelkes falusi emberek tartanak. A hős és bátor nyuszikat, amelyeket meg lehet simogatni, szintén egy helybéli család szokta elhozni. Ezt a rendezvényt például ezért szeretem. De persze valamennyi programunkból ki tudnék emelni, hogy miért is kedvelem.

Persze az izgalom, egy-egy különleges dolog is széppé és emlékezetessé tud tenni egy rendezvényt. A szüreti felvonulásunk 2022-ben is különleges volt, ugyanis bíró uram itt kérte meg a párja kezét. Először azért izgultunk, hogy nehogy lelepleződjünk és idő előtt kiderüljön a lánykérés, aznap pedig a szűnni nem akaró esőzés miatt, hogy nehogy már kútba essen ez a terv. Az égiek meghallgatták imáinkat és minden a terv szerint alakult. Nagyon hálás vagyok annak a sok lelkes táncosnak, kocsisnak, csikósnak, akik az eső ellenére is eljöttek és együtt elkergettük az esőfelhőket. Ez a rendezvény, ezért volt a kedvencem.

Tábiné Nyúl Gabriella kiskorától kezdve Előszállásért dolgozik.

Fotós: Fehér Gábor

Sokszor hallani, hogy a biblio­tékák ideje már lejárt, hiszen az internet világában szinte az összes irodalmi alkotás egy karnyújtásnyira van tőlünk. Önnek mi a véleménye erről, illetve mit keresnek leginkább a helyiek?

– Egyáltalán nem gondolom azt, hogy a könyvtárak ideje lejárt volna. Egy szép és friss könyvállománnyal rendelkező könyvtárba szívesen mennek el az olvasók. Sajnos az igaz, hogy egyre drágábbak a könyvek és újságok, ezért nem mindenki engedheti meg, hogy rendszeresen vásároljon belőlük. Nekem személy szerint a papíralapú könyv az igazi, mert szeretem kézbe fogni, lapozgatni, számomra személyesebb, nagyobb varázsa van, mint egy e-book olvasónak. Soha nem romlik el, mindig kéznél van, és azok az illatok!

Előszállás szerencsés helyzetben van ebből a szempontból is, hisz 2017 óta KSZR (Központi Szolgáltató Rendszer) keretein belül működhetünk a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár irányítása alatt. Azóta sikeresen pályáztunk a könyvtár korszerűsítésére, aminek segítségével a teljes bútorzatot ki tudtuk cserélni. Szinte teljes egészében lecserélődött már a könyvállományunk is, így egy korszerű, szép, otthonos és nagy választékkal rendelkező könyvtárba léphet be az olvasó, ahol minden korosztály találhat magának olvasni valót még az újságok között is.

Elsősorban a szépirodalmi könyveket keresik az érdeklődők, a könyvkiadók, könyvesboltok sikerlistás könyveit, a legújabb regények, krimik, bestsellerek nagy népszerűségnek örvendenek. Szívesen veszem, ha ajánlanak is valamit, ha van rá lehetőség és igény, akkor hamarosan megtalálható lesz az adott könyv a könyvtárunk polcain is. A szakirodalom közül inkább a legújabb pszichológia, ezotéria, gasztronómia témájú könyvek iránt van igény.

Milyen rendezvényekkel, eseményekkel próbálják a könyvtárba, művelődési házba hívogatni az érdeklődőket, a fiatalabbaktól egészen az idősebb korosztályig?

– A könyvtárban szinten minden évszakhoz kötődően vannak programok. Mivel KSZR tagkönyvtár vagyunk így csatlakozunk az Internet Fiesta programokhoz, áprilisban a posztolj verset az utcára programhoz a költészet napja alkalmából, ősszel az őszi könyvtári napok kínálnak sok lehetőséget a kikapcsolódásra. Van egy versbarát körünk is, akik szintén rendszeresen összejönnek a könyvtárba egy-egy témakörhöz kapcsolódva. Ilyenkor előkerülnek az igazi kincsek: a saját versek is! Online is várok mindenkit különböző kvízekkel, rejtvényekkel, játékos feladatokkal egész évben.

Sajnos a gyerekeknek sincs sok idejük az iskolai leterheltség mellett, hogy sokat olvassanak, de aki eljön a könyvtárba egészen biztosan elvarázsolja egy-egy könyv. Látom a csillogó szemekben, ahogy egymásra talált a könyv és a gyermek és ez a legnagyobb boldogság egy könyvtárosnak! És ez egyben a célom 2023-ban is!